Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi nasıl çalışır?

Aylık Dağıtılacak Para Miktarının Tespiti

-Kurumda görevli personele sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine Payı (%1), Sosyal Hizmetler Payı (%1) ile Bakanlık Merkez Payı (%5) ayrıldıktan sonra kalan miktar performans inceleme komisyonu kararı ile personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

- Kurumda görevli personele yapılan ek ödeme toplamının Kurumun o dönemdeki döner sermaye gelirinden yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan miktarının %50’sini aşmaması gerekir. (T.K.H.K’ya Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun)

Performans İnceleme Komisyonu İşlemleri

-Ek ödeme dağıtımında tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her bir sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulur.

* Başhekim, inceleme heyeti üyelerini; mesleğinde en az 5 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleri arasından seçer.

* Heyet başkanı heyet üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz.

* İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.

* Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur. Başhekim inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, önceki ek ödeme dönemleri için de inceleme yaptırabilir. (TKHK’ya Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik)

-Personele dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken ve sağlık tesisinin gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlü ve sorumlu döner sermaye komisyonu kurulur. Komisyonun başkanı başhekimdir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde, üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. ( Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Md.7)

-Başhekim, personele dağıtılacak ek ödeme tutarını belirleyen net performans puanlarının tespiti ve bunların kontrolünü sağlar. Genel tıbbi işlemler puanının hesaplanmasında Girişimsel İşlemler Listesi ile “Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi ve Özellikli Tıbbi İşlemler Listesi esas alınır. (TKHK’ya Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 01/09/2017 tarihli ve 409 sayılı Tıbbi İşlemler Yönergesi)

Sabit Dışı Ek Ödeme Bordrolarında Kontrol Edilmesi Gereken Hususlar

Görev yapan personele ek ödeme yapılırken sabit dışı ek ödeme bordrolarında kontrol edilmesi gereken hususlar;

* İzinlerin doğru girilip girilmediği, bu bağlamda aktif çalışılan gün sayısının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,

* Muaf gün sayısının aylık 5, yıllık 12 günü aşıp aşmadığı,

* Girişimsel işlem puanlarının performans inceleme komisyonu toplantısı sonrası oluşan net puanlar ile bordrodaki puanın uyumlu olup olmadığı, doğru girilip girilmediği, tavanı aşan doktor puanlarında kesinti yapılıp yapılmadığı,

* Mahsuplaşma işleminin yapılıp yapılmadığı,

* Personele yapılan performans ödemelerinde ödül puanı işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığı,

* Personele yapılan performans ödemelerinde ek puanların mevzuata uygun olup olmadığı,

* Özellikli birim katsayısı verilen personelin fiilen bu birimlerde çalışıp çalışmadığının, birimlerden gelen liste ile bordrolara girilen verilerin doğru olup olmadığı şeklinde ifade edilebilir.