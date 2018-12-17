SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Personel dağılım çizelgesi güncellendi: En çok ihtiyaç cerrahi branşlarda
Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetveli'ni güncelledi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlanan çizgeye göre en çok hekim cerrahi branşlarda
Personel dağılım çizelgesi güncellendi: En çok ihtiyaç cerrahi branşlarda
17 Aralık 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yayımlanan listeye göre 17542 tabip arasında 15453 uzman tabip bulunuyor. 

Güncellenen Personel Dağılım Cetveli'ne göre 7086 ebe, 1178 hemşire, 840 eczacı, 5780 diş hekimi ve diğer sağlık çalışanları ile toplam 38135 sağlık çalışanı çizelgede yer aldı. 

Personel dağılım çizelgesinde uzman tabip ve tabip alanlarında en çok cerrahi branş alanlarında kadro gözükürken alanı, aile hekimliği, iç hastalıkları ve çocuk sağlığı branşı takip etti. 

TUS 2018 Değerlendirme Raporu: En yüksek puan yine Dermatoloji’de 

Personel Dağılım Çizelgesi için tıklayınız 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi personel dagilim cizelgesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
7
1) kamil tas (hekim)
17.12.2018 19:56:52
Bu liste kurumların personel dağılım cetveli, her sene kurumların ihtayaçlarına göre değişiyor bu liste. buradan cerrah sayısının fazla olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? sadece cerrah ihtiyacının fazla olduğunu gösterir...
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Ağrı Devlet Hastanesi Minik Kalpler ProjesiSakarya Ağır Ceza MahkemesiSağlık Çalışanları Sendikası Özgür Yıldırım SUTİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli ahmet er İlknur Kocadağsağlık hizmeti MedipolAdana Doğum Hastanesi çocuk gelin istismarTayfun Hancılar barış manço başhekim BURSA Dr. Osman Onay hekim Sağlık Bakanlığı prim ödemesi sağlıkta şiddet diyarbakır
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.