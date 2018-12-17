Personel dağılım çizelgesi güncellendi: En çok ihtiyaç cerrahi branşlarda

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yayımlanan listeye göre 17542 tabip arasında 15453 uzman tabip bulunuyor.

Güncellenen Personel Dağılım Cetveli'ne göre 7086 ebe, 1178 hemşire, 840 eczacı, 5780 diş hekimi ve diğer sağlık çalışanları ile toplam 38135 sağlık çalışanı çizelgede yer aldı.

Personel dağılım çizelgesinde uzman tabip ve tabip alanlarında en çok cerrahi branş alanlarında kadro gözükürken alanı, aile hekimliği, iç hastalıkları ve çocuk sağlığı branşı takip etti.

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