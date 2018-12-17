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Personel dağılım çizelgesi güncellendi: En çok tabip cerrahi branşlarda
Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetveli'ni güncelledi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlanan çizgeye göre en çok hekim cerrahi branşlarda
Personel dağılım çizelgesi güncellendi: En çok tabip cerrahi branşlarda
17 Aralık 2018 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yayımlanan listeye göre 17542 tabip arasında 15453 uzman tabip bulunuyor. 

Güncellenen Personel Dağılım Cetveli'ne göre 7086 ebe, 1178 hemşire, 840 eczacı, 5780 diş hekimi ve diğer sağlık çalışanları ile toplam 38135 sağlık çalışanı çizelgede yer aldı. 

Personel dağılım çizelgesinde uzman tabip ve tabip alanlarında en çok cerrahi branşlar yer alırken bu alanı, aile hekimliği, iç hastalıkları ve çocuk sağlığı branşı takip etti. 

TUS 2018 Değerlendirme Raporu: En yüksek puan yine Dermatoloji’de 

Personel Dağılım Çizelgesi için tıklayınız 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi personel dagilim cizelgesi

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