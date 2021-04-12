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Pfizer Biontech aşısının saklama koşulları değişti!
Avustralya, Pfizer COVID-19 aşısının artık nakliye sırasında normal dondurucu sıcaklıklarında iki haftaya kadar ve normal buzdolabı sıcaklıklarında beş güne kadar tutulabileceğini söylüyor.
Pfizer Biontech aşısının saklama koşulları değişti!
12 Nisan 2021 14:38 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Pfizer Biontech aşısı ilk çıktığında  -90 ° C ile -60 ° C arasındaki sıcaklıklarda tutulması gerekiyordu ve bu da lojistik açıdan aşı dağıtımını zorlaştırıyordu. Ancak Şubat ayında Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)'ne aşının daha yüksek sıcaklıklarda kısa süreler boyunca stabil kaldığını gösteren yeni veriler sundu.

FDA daha sonra seyreltilmemiş dondurulmuş Pfizer aşı şişelerinin -25 ° C ile -15 ° C arasında taşınmasına ve saklanmasına izin vermek için hareket etti .

Mart ayında,  Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer aşısının ev tipi dondurucu sıcaklıklarında saklanmasını onaylayarak davayı takip etti .

Avustralya Tedavi Ürünleri İdaresi (TGA)  geçen hafta yeni bir karar aldı..

Geçen Perşembe günü değişiklikleri onaylarken TGA , "Bu değişiklikler, Pfizer COVID-19 aşısının Avustralya genelinde depolanması, taşınması ve dağıtımında daha fazla esneklik sağlayacak" dedi.

Avustralya, federal hükümet COVID-19 aşılama planlarını gözden geçirirken 20 milyon doz daha Pfizer aldı . 

Bu değişiklikle, Avustralya'da açılmamış Pfizer aşı şişelerinin artık iki haftaya kadar -25 ° C ile -15 ° C arasında saklanabileceği ve taşınabileceği anlamına geliyor.

Açılmamış flakonlar ise, ev tipi buzdolabı sıcaklıklarında yani 2-8 derecede 5 güne kadar saklanabilir.

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