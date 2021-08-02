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Pfizer-BioNTech ve Moderna, AB için aşı fiyatlarını yükseltti
Pfizer-BioNTech ve Moderna, Avrupa Birliği ile yapılan son anlaşmada koronavirüs aşısı fiyatlarını artırdı.
Pfizer-BioNTech ve Moderna, AB için aşı fiyatlarını yükseltti
02 Ağustos 2021 17:19 -
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Financial Times’ın haberine göre, Pfizer-BioNTech'in 1 dozu için fiyat 15,50 eurodan 19,50 euroya çıkarıldı.

Daha önce 22,60 dolar civarı olan Moderna firmasının doz başı fiyatının ise yeni kontratta 25,50 dolar civarı olduğu görüldü.

27 Temmuz’da yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılama hedefine ulaştığını duyuran AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. EMA Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesine devam ediyor.​​​​​​​

Anahtar Kelimeler:

pfizer-biontech asi fiyati

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