Pfizer, koronavirüs için oral anti-viral ilaç üzerinde çalışıyor

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüste kullanılmak üzere oral anti-viral ilaç üzerinde klinik denemelere başladı.

İlacın birinci faz ABD denemesi olan PF-07321332, virüsün insan hücrelerinde kopyalanması gereken bir enzimi inhibe ederek çalışan, proteaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç türü. Geliştirilen ilacın aynı zamanda HIV ve Hepatit C gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu söylendi.

Pfizer'in Baş Bilim Sorumlusu Mikael Dolsten yaptığı açıklamada, "COVID-19 salgınıyla mücadele, hem aşı yoluyla önlemeyi hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerektirir. SARS-CoV-2'nin mutasyona uğradığı ve COVID-19'un devam eden küresel etkisi göz önüne alındığında, pandeminin hem şimdi hem de ötesinde terapötik seçeneklere erişimin kritik olacağı görülüyor." dedi.

Şirket, Alman ortağı BioNTech ile iki dozluk bir aşı geliştirdikten sonra, diğer virüsler için yeni aşılar yapmak için kendi başına mRNA teknolojisini geliştirmeyi planlıyor.