Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Pfizer'den aşı itirafı: İlk etapta teklifi reddettik
İlaç devi Pfizer yetkililerinin, corona virüs pandemisinin kısa sürede sona ereceğini düşündükleri için aşı üretmeyi ilk etapta reddettikleri ortaya çıktı. Aşının geliştirilmesi Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in ısrarıyla gerçekleşti.
Pfizer'den aşı itirafı: İlk etapta teklifi reddettik
13 Eylül 2021 09:56 - ntv.com.tr
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, dünyaca ünlü ilaç devi Pfizer, corona virüsün kısa sürede etkisinin azalarak yok olacağını düşündü. Bu nedenle şirketin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kendi şirketleri BioNTech ile işbirliği yaparak aşı üretme teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.

Pfizer’in virüs Ocak 2020’de tüm dünyada hızla yayılmaya başlamışken ikiliye, ‘’Bu iş yürümeyecek’’ dedikleri belirtildi.

O dönem mRNA teknolojisi, Pfizer’in başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu olan Dr. Phil Dormitzer tarafından ''fazla deneysel'' bulundu. Dormitzer, Sars ve Mers salgınları gibi Covid-19’un da kontrol altına alınacağını zannettiğini belirtti.

Dr. Şahin ise, aklında pandeminin nasıl son bulacağına dair ayrıntılı bir fikrinin olduğunu fakat Dr. Dormitzer’in yaklaşımını da tamamen akla yatkın bulduğunu söyledi. Dr. Şahin, ‘’Phil’e telefon ettikten sonra bir an düşündüm ve ‘Birkaç hafta içinde onu tekrar arayalım’ dedim’’ diye konuştu.

Pfizer yetkililerinin fikrini değiştirmek için zamanla yarışan Türeci ve Şahin, bir ay sonra şirketi ikna ederek anlaşmayı imzaladı.

Türeci ve Şahin’in 85 milyar dolar (yaklaşık 720 milyar TL) değerindeki şirketi BioNTech’in Pfizer işbirliğiyle geliştirdikleri 1.4 milyar doz corona virüs aşısı 120’den fazla ülkeye gönderildi. Bu sayıyı yalnızca Çinli aşı üreticisi Sinopharm geçebildi.

Anahtar Kelimeler:

pfizer koronavirus asisi teklif dr ozlem tureci prof dr ugur sahinin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.