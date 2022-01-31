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Pfizer'ın antiviral ilacı Paxlovid, İngiltere'de ücretsiz olarak verilecek
İngiltere, Pfizer'in antiviral ilacını PCR pozirif çıkan bazı hastalar için ücretsiz dağıtacak
Pfizer'ın antiviral ilacı Paxlovid, İngiltere'de ücretsiz olarak verilecek
31 Ocak 2022 11:57 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - İngiltere'nin iki hafta içinde Covid mücadelesinde başka bir anti-virale sahip olacağını açıkladı. Pfizer'ın antiviral ilacı Paxlovid hastaneye kaldırılma veya virüsten ölme riskini yaklaşık yüzde 90 oranında azaltıyor.

Bağışıklığı baskılanmış kişiler, HIV ve kanser hastaları ve organ nakli alıcıları dahil olmak üzere yaklaşık 1,3 milyon savunmasız İngiliz, PCR pozitif çıkamları durumunda 10 Şubat'tan itibaren ücretsiz olarak Paxlovid alabilecek.

İngiltere, semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde alındığında en iyi sonucu veren ilaçtan 2.75 milyon adet satın aldı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid,  'Covid ile yaşamayı öğrendiğimiz için ilaç savunmamız çok önemlidir ve Birleşik Krallık, özellikle son teknoloji antivirallerin kullanımı söz konusu olduğunda, öncülük ediyor. İlaç 'önemli bir dönüm noktası' ve 'binlerce hayatın kurtarılabileceği' anlamına gelebilir' dedi.

ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’ın Covid-19’a karşı geliştirdiği hap formundaki Paxlovid adlı ilaca Avrupa İlaç Ajansı EMA'dan geçtiğimiz hafta onay almıştı.

EMA, ilacın ek oksijen gerektirmeyen ve hastalığın şiddetli hale gelme riski yüksek olan yetişkinlerde kullanılabileceğini ifade etti. Paxlovid, AB'de Covid-19 tedavisi için onay alan ilk hap formundaki antiviral ilaç oldu.

Anahtar Kelimeler:

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