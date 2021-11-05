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Pfizer’in koronavirüse karşı geliştirdiği antiviral hap ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor
BioNTech ile corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer bu kez corona için hap geliştirdiklerini duyurdu. Pfizer'ın geliştirdiği corona virüsü hapının hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığı belirtildi.
Pfizer’in koronavirüse karşı geliştirdiği antiviral hap ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor
05 Kasım 2021 14:19 - Sözcü
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Corona virüse karşı BionTech ile birlikte aşı üreten Pfizer’den corona virüsü ile mücadelede yeni bir adım geldi. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Pfizer tarafından üretilen corona virüsü hapı ile ilgili araştırma sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre Pfizer’ın geliştirdiği hap, hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor.

Eylül ayının son günlerinde Pfizer bir açıklama yaparak corona virüsü ilacı için çalışmaların başladığını duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamada PF-07321332 adı verilen ilacın corona virüsüne yakalanan ve semptom gösteren hastalar üzerinde deneneceği ve virüsün bulaşmasını engellemeyi amaçladığı duyurulmuştu.

Pfizer, Kovid-19 ilacının klinik denemelerine başlandığını duyurdu

Reuters, Pfizer’ın geliştirdiği hapın laboratuvar sonuçlarının, geçen ay ciddi hastalık riski olan Covid-19 hastaları için ölüm veya hastaneye yatırılma olasılığını yarıya indirdiği gösterilen Merck & Co Inc’in hapı molnupiravir’i geride bırakacağını öne sürdü.

Pfizer, Ekim ayında açtığı acil kullanım uygulamasının bir parçası olarak, ritonavir adlı eski bir antiviral ile birlikte verilen hapı için ara deneme sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne sunmayı planladığını söyledi.

Pfizer ilacı verilenlerin yüzde 0,8’inin semptomların başlamasından sonraki üç gün içinde hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediğini ortaya çıkardı. Bu, plasebo hastaları için %7’lik bir hastaneye yatış oranıyla karşılaştırıldığında büyük bir başarı olurken, bu hastalardan 7’sinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla daha önce ilacın müjdesini vermiş, test sonuçları olumlu olursa hemen seri üretime geçebileceklerini belirtmişti.

Pfizer, koronavirüs için oral anti-viral ilaç üzerinde çalışıyor

 

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