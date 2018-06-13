Philips, Sağlık Alanındaki Uzmanlığıyla PPP Projeleri’nde Aktif Rol Alıyor

Türkiye'nin 2023 hedefleri ve sağlıkta dönüşüm stratejileri doğrultusunda başlattığı şehir hastaneleri projelerinde teknoloji çözüm ortağı olarak faaliyet gösteren Philips, görüntüleme hizmetleri başta olmak üzere tüm klinik ekipmanlar, sağlık bilgi işlem çözümleri ve uyku sistemleri gibi birçok hizmette yüklenici firmaların paydaşı olarak sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmeyi hedefliyor.

Philips, Kamu-Özel İş Birliği ile hayata geçen ve 1550 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi olan Adana Şehir Hastanesi başta olmak üzere birçok projede tıbbi teknolojiler iş ortağı olarak yer alıyor. Bu projeler arasında 1.038 yatak kapasiteli Elazığ Şehir Hastanesi, Yozgat, Isparta, Mersin, Kayseri ve Manisa şehir hastaneleri yer alıyor.

Philips’in projelerdeki rolü ve hedefleriyle ilgili bilgi veren Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “Philips, 2016 yılı itibariyle odağını sağlığa çevirdi. Benimsediğimiz ‘health continuum- sağlık döngüsü’ anlayışı kapsamında insanların hayatını iyileştirmek adına ciddi Ar-Ge yatırımları ve satın almalar yapıyor; inovasyonlarımız ile ön plana çıkıyoruz. Bu eksende; uzaktan erişim, bağlantılı teknolojiler, yoğun bakım yönetimi, radyoloji, kardiyoloji ve onkoloji alanındaki inovatif çözümlerimizin ötesinde yapay zekâ, gen teknolojileri, dijital patoloji ve Blockchain teknolojilerini kullanıcılarla buluşturarak ülkemizde yaşanan sağlıkta dönüşüm programının teknoloji çözüm ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Philips Türkiye ekibi olarak ülkemizde yürütülen şehir hastaneleri projelerinde öncü bir firma olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Şehir Hastaneleri projelerinde uzun soluklu stratejik iş ortaklıkları çok önemli…

Philips, Türkiye’de ilk defa uygulanan bir model ile Elazığ Şehir Hastenesi’nin çözüm ortağı oldu. Bu proje kapsamında Türkiye’nin saygın medikal şirketlerinden Bianco ile 5 yıllık iş ortaklık anlaşmasına imza atan Philips, böylelikle Türkiye’de sağlık sektörünün en büyük çözüm ortağı oldu. Teknolojik gelişmelerin özellikle ekipman alanında projelere yansıtılması, dijital yenilikler, PACS, IT, pataloji ve evde bakım gibi hizmetlerin çözümlere dahil edilmesine önem veren Philips; Sağlık Bakanlığı, yatırımcı inşaat firmaları, işletme firmaları ve diğer alt yükleniciler ile bütün süreçlerde doğru iletişim kurmanın başarıdaki öneminin altını çiziyor.

