Pierre Fabre ve Array araştırmaları ASCO'nun en iyileri programında

Her sene tüm dünyada ilgiyle takip edilen ve medikal onkoloji başta olmak üzere kanserle ilgili diğer branşlardan da 40 binden fazla hekimin katılımıyla gerçekleşen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Kongresi (ASCO), 1-5 Haziran 2018 tarihleri arasında Chicago’da yapıldı. Kanser alanında yürütülen pek çok çalışmanın sonuçlarının açıklandığı kongrede öne çıkan tedavilerden biri, ölümcül bir cilt kanseri olan Malign Melanom alanında yeni bir standart olacak olan Encorafenib ve Binimetinib oldu. Malign Melanom alanında “Pierre Fabre İlaç” ve “Array BioPharma’nın” ortaklaşa gerçekleştirdiği yeni Faz III tedavi çalışması olan COLUMBUS çalışması sonuçları ‘’ASCO’nun en İyisi’’ programı çerçevesinde açıklandı.

Çalışmaya göre Encorafenib ile Binimetinib’in birlikte kullanımı, BRAF mutant melanom hastalarında, yalnız vemurafenib kullanımına kıyasla, ortalama genel sağkalımı iki kat artırdı (33.6 ay vs 16.9 ay). COMBO450 bugüne dek en iyi medyan sağ kalım süresini (33.6 ay) yakalayarak, ortalama genel sağkalıma ek olarak 17 aylık bir sağkalım yararı sağladı. 33.6 ay ile 30 aylık genel sağkalım bariyerini aşan Encorafenib+ Binimetinib ikilisi, BRAF-mutant ileri evre melanom hastalarının tedavisinde önemli bir umut ışığı oldu.

