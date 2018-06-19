SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Pierre Fabre ve Array araştırmaları ASCO'nun en iyileri programında
Pierre Fabre İlaç ve Array BioPharma işbirliğiyle gerçekleşen Malign Melanom yeni tedavi araştırma sonuçları Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Kongresi’nde (ASCO) ‘’ASCO’nun En İyisi’’ programında yer aldı
Pierre Fabre ve Array araştırmaları ASCO'nun en iyileri programında
19 Haziran 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Her sene tüm dünyada ilgiyle takip edilen ve medikal onkoloji başta olmak üzere kanserle ilgili diğer branşlardan da 40 binden fazla hekimin katılımıyla gerçekleşen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Kongresi (ASCO),  1-5 Haziran 2018 tarihleri arasında Chicago’da yapıldı. Kanser alanında yürütülen pek çok çalışmanın sonuçlarının açıklandığı kongrede öne çıkan tedavilerden biri, ölümcül bir cilt kanseri olan Malign Melanom alanında yeni bir standart olacak olan Encorafenib ve Binimetinib oldu. Malign Melanom alanında “Pierre Fabre İlaç” ve “Array BioPharma’nın” ortaklaşa gerçekleştirdiği yeni Faz III tedavi çalışması olan COLUMBUS çalışması sonuçları ‘’ASCO’nun en İyisi’’ programı çerçevesinde açıklandı.

Çalışmaya göre Encorafenib ile Binimetinib’in birlikte kullanımı, BRAF mutant melanom hastalarında, yalnız vemurafenib kullanımına kıyasla, ortalama genel sağkalımı iki kat artırdı (33.6 ay vs 16.9 ay). COMBO450 bugüne dek en iyi medyan sağ kalım süresini (33.6 ay) yakalayarak,  ortalama genel sağkalıma ek olarak 17 aylık bir sağkalım yararı sağladı. 33.6 ay ile 30 aylık genel sağkalım bariyerini aşan Encorafenib+ Binimetinib ikilisi, BRAF-mutant ileri evre melanom hastalarının tedavisinde önemli bir umut ışığı oldu. 
 

Anahtar Kelimeler:

malign melanom asco

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
meslek hastaliklari erken teshis orhan kocambulans ucakkalp ve damar hastaliklariagri kesici jeremy hunttransseksuel dso dogustansitokin tedavisiizmir tabip odası doktora şiddet izmir es ve saglik mazereti personel bilgi sistemi sağlık bakanlığı hamilelikte iyot kadin hastaliklari prof. dr. aykan yucelsağlıkta şiddet Sakarya mehmet alporuc diyeti krista varadylikit kartuşlu sigara elektronik sigara tusad prof. dr. nazmi bilirsamsun doktora darp Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
22.05-21.06Ortopedi UzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.