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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye ikinci ameliyat 1 hafta sonra
Gaziantep'te Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, ikinci ameliyat için uygun koşulların beklendiğini, 1 hafta, 10 gün içinde ikinci operasyonun yapılacağını açıkladı.
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye ikinci ameliyat 1 hafta sonra

Prof. Dr. Ömer Özkan

06 Ocak 2022 11:03 - DHA Erol AKKIR
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Gaziantep'te, 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Aralık'ta Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayırılarak normal servise alındı.

'İlk ameliyat başarılıydı'

Prof. Dr. Ömer Özkan, ilk ameliyatın başarılı geçtiğini, uygun koşulların oluşması halinde ikinci operasyonun 1 hafta, 10 gün içinde planlanacağını belirterek, "Nakledilen dokunun daha stabilize olması için bekliyoruz. Asiye'nin sağlık durumu iyi, serviste izleniyor, ailesiyle beraber. Kompresyonla (destek) yürüyor. Yemeğini yiyor. Gayet iyi iletişim kurulabiliyor. Erken dönemdeki sıkıntıları hemen hemen atlattık" dedi.

'Yüz ve sinirle ilgili sorun var'

Gelecek hafta diğer kısımlarla ilgili operasyon planladıklarını kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Yüz ve sinirle ilgili bir sorunumuz var. Onun için de muayenesi sonucunda nasıl bir operasyon yapacağımızı planlayacağız. Yüz siniriyle ilgili bir operasyon planlıyoruz" diye konuştu.

Asiye'nin küçük yaşta olması nedeniyle büyük avantaja sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, günlük yaşamını hastanede sürdürdüğünü belirterek, büyük ameliyat ve travma geçirdiğini ama önemli riskleri atlattığını düşündüklerini söyledi. Özkan, Asiye'nin hayati riski atlattığını ama başka problem çıkabileceğini, buna benzer birçok hastaları olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Özkan, "Bir yere doku naklederken başka yerine mümkün olduğunca zarar vermemeye çalışıyoruz, bu genel prensiptir zaten. O nedenle çocuğa en az zarar vererek ne kazandırırız, eski haline ne kadar yaklaştırabiliriz; onun için uğraşıyoruz. Mümkün olduğunca vücuduna zarar vermeden bu işlemleri yapmaya çalışacağız. Duymakla ilgili de kulağında ufak bir sıkıntısı olabileceğini sanıyorum. Onunla da ilgili arkadaşlarımız en az etkisi olsun, diye çalışıyorlar" dedi.

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