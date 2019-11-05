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Piyasada kiralık doktor diplomaları aylık 6-7 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkıyor
Sosyal medya ve internet üzerinden farklı meslek sahibi çok sayıda insan diplomalarını kiraya veriyor. Bu durum üniversiteye gitmek yerine gitmişlerin diplomasını kiralayanlara yararken vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atanlar meslekten men edilmeyle karşı karşıya
Piyasada kiralık doktor diplomaları aylık 6-7 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkıyor
05 Kasım 2019 - Yeni Asır
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Türkiye'de kuaförlerden eczanelere, inşaatlardan gıdaya, avukatlardan gıda mühendisliğine, diş hekimliğinden, güzellik merkezine kadar pek çok sektörde diploma kiralama furyası aldı başını gidiyor. Ceza ve denetimlere rağmen diplomasını kiralayarak, can ve mal güvenliğini tehlikeye atanların sayısı artmaya devam ediyor. Daha önce tanıdık, eş-dost-akraba ile işe dönüştürülen kiralık diploma dönemi şimdi internette sosyal medya kanalları üzerinden işe dönüştürülüyor. İş öyle bir hale gelmiş ki, internette diploma kiralamanın 'sahtekarlık' olduğunu yazan bir makalenin altında bile diplomasını kiralamak isteyen onlarca isim bulunuyor.
 
PAZARLAMA TAKTİĞİ
 
Yeni Asır'ın haberine göre, İnternet siteleri üzerinden verilen ilanlarda inşaat mühendisleri, eczacılar, pratisyen hekimler, veterinerler diplomalarını kiralama yöntemine yöneldi. Hatta bu ilanların bazılarında pazarlama taktiği bile kullanılıyor. Eczacılar ve pratisyen hekimler diplomalarını güzellik ve spor salonlarına, veterinerler ise gıda sektörüne kiralayabiliyor.
 
20 BİN LİRAYA ÇIKIYOR
 
En çok rastlanılan kiralık diploma türü, inşaat mühendisliği, doktor ve eczacı diplomaları. Piyasada kiralık doktor diplomaları aylık 6-7 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkıyor. Yasadışı olmasına rağmen eczacı diploması bulmak da mümkün. Bu tür uyanık girişimcilerin, meslek ahlakına uyuşmayan yöntemlerle kiraladıkları diplomaların sahiplerinin meslekten men edilme ve diplomaların iptaliyle son bulabileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor.
 
HEMEN PATRON OLMA SEVDASI
 
Bir inşaat firmasında tekniker ya da teknik eleman olarak çalışanlar da arazide işi iyice öğrendikten sonra kendi bürosunu açma düşüncesine kapılıyor. Ancak büro açma yetkileri olmadığı için bir mühendis ile anlaşıp büroyu onun adına açıyor ve bütün işleri kendisi yapıyor. Ama kiralayan diploma sahibi ise her türlü riskin kendisinde olduğunu unutuyor.
 
SAYILKAN: YASAL DEĞİL
 
İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan diploma kiralamanın eczacılık mesleği için yasal olmadığını vurguladı. Bir eczacının, eczanenin hem sahibi hem de mesul müdürü olmak zorunda olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Bir eczacının diplomasıyla böyle bir işe girişmek yasal değil. 2012 yılında çıkan 6308 sayılı yasa bunu yapan eczacıyı 5 yıl meslekten men eder. Birlikte çalıştığı kişi eczacı değilse onunla ilgili de hapis cezası öngörülür" dedi.
 
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
 
Diploma belirli bir ücret karşılığında herhangi bir firmaya yapılan gizli anlaşma ile belirli bir süreliğine kiraya veriliyor. Bu süre bitimine kadar firma ile görüşmeyenler yerini bile bilmeyenler var. Aylık üç aylık dönemlerde diplomayı kiralayan kişi, yapılan işler ile ilgili evrakları imzalamak için dışarda buluşup imzalanması gereken evrakları imzalatıyorlar. İşte kısaca tek yapmanız gereken şey arada bir gidip birkaç evrak imzalamak. Diploma kiralama işi diploma sahipleri açısından oldukça karlı bir sistem.

Anahtar Kelimeler:

diploma kiralama doktor tip fakultesi eczacilik

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23
1) Caner (Diş hekimi)
05.11.2019 16:43:29
Benim maaş zaten 5.500 tl.. Boşa çalışıyoruz Varsa isteyen hemen vereyim diplomayı 4.000 e
People
7
2) Doktor (Doktor)
05.11.2019 15:01:24
Ben çalışarak o parayı zor kazanıyorum. Saçmalamışlar
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