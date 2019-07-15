'Plastik cerrahide bilimsel araştırmalar ve klinik uygulamalarla dünyada önemli bir noktadayız'

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, "Türkiye'deki plastik cerrahların çok büyük bir kısmı kendisini uluslararası düzeyde de kanıtladı. Plastik cerrahi konusunda gerek bilimsel araştırmalar gerek klinik uygulamalarla dünyada oldukça önemli bir noktadayız." dedi.

TPRECD Doğu Anadolu bölge toplantısı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen plastik cerrahların katılımıyla Van'da gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya 200 plastik cerrah katıldı.

Dünyada en sık yapılan estetik ameliyatı olan meme estetiğinin ele alındığı toplantıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, bilimsel bir toplantı gerçekleştirmek amacıyla Van'da bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda, memenin estetik cerrahisi, meme büyütme, küçültme ve doğumsal anomaliler sonrası memesi gelişmeyen genç kadınların memelerinin tedavisiyle alakalı konuları tartıştıklarını anlatan Ayhan, kadınların kanser nedeniyle kaybettikleri memelerinin yerine yenisinin yapılmasıyla ilgili bilgilerin de aktarıldığını ifade etti.

Plastik cerrahi konusunda Türkiye'nin çok gelişmiş bir noktada olduğunu vurgulayan Ayhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'deki plastik cerrahların çok büyük bir kısmı kendisini uluslararası düzeyde de kanıtladı. Plastik cerrahi konusunda gerek bilimsel araştırmalar gerek klinik uygulamalarla dünyada oldukça önemli bir noktadayız. Bu durum sağlık turizmi açısından da önem arz ediyor. Yurt dışından özellikle Doğu Avrupa, Orta Doğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerden çok ciddi bir hasta akışı yaşanıyor."

Ayhan, Türkiye'nin sağlık turizmi açısından özellikle estetik cerrahi, saç ekimi gibi konularda iyi konumda olduğunu aktararak, "Van da bu konuda çok önemli bir şehir. Çünkü İran ve Irak gibi ülkelerden hasta alabilen önemli bir konumda. Amacımız Van'ı da sağlık turizmi merkezi haline getirmek. Bu konuda gerekli eğitimleri vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu Prof. Dr. Şükrü Yazar da Anadolu illerinde plastik cerrahi eğitimini vermek için geldikleri Van'da bir meslek dayanışma örneği gösterdiklerini ifade etti.

Dernek olarak Anadolu'da 16 temsilcilik oluşturduklarını anlatan Yazar, "Her ay farklı illerde bölgesel toplantılar yapıyoruz. Sadece plastik cerrahların değil yöre halkının sorunlarını çözmek adına bu toplantıların çok olumlu olduğunu düşünüyoruz. Van, lokal olarak İran'a çok yakın. İran'da estetik ameliyatlar çok yoğun yapılıyor. Bu açıdan Van, İran'dan çok fazla ziyaretçi aldığı için bir turizm merkezi olabilir." sözlerine yer verdi.

YYÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Canser Yılmaz Demir, "Kliniğimizde estetik ve rekonstrüktif ameliyatlar çok yoğun yapılıyor. İran ve Irak'tan da hasta kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.