Plastik cerrahlar İstanbul’da ve rekonstrüksiyon yapan cerrahlar azalıyor

MEDİMAGAZİN- Türkiye Klinikleri Tv’ye konuk olan Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan dernek olarak oluşturdukları asistan okullarını anlattı. Ayhan birçok ilde eğitim kurumları olduğunu ancak eğitim programlarının standart olamadığını ve farklı alanlarda kurumların öne çıktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kurum öne çıktıkları alan dışında zayıf kalabiliyor. Her kurumda olmayan şeyleri dengeye getirebilmek adına asistan okulu müfredatı oluşturduk. Bu asistan okulunda, Temel Asistan Okulu kısmında birinci ve ikinci yıl asistanlarını alıyoruz. Onlara iletişim becerileri, fotoğraf çekimi öncesi-sonrası fotoğrafların dokümantasyonu için), hekim sorumluluğu, hukuki sorumluluklar gibi her hekimin aslında öğrenmesi gereken şeyler. Temel asistan okulunda ayrıca yara iyileşmesi, kemik iyileşmesi, plastik cerrahinin temel prensipleri gibi dersler anlatıyoruz.”

İleri asistan okulunda klinik ağırlıklı eğitim verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ayhan meme rekonstrüksiyonunda yöntemler, dudak-damak yarıkları, el cerrahisi, yanıklar vb. üzerine eğitim verdiklerini söyledi. Türkiye’nin her yerinden katılım sağlandığını belirten Ayhan iki yıl önce bölge temsilcilikleri kurmaya başladıklarını ve şu anda 17 bölge temsilciliği olduğunu belirtti.

Rekonstrüksiyon yapacak hekim bulamayacağız

Hekimler mutsuz hekimler demotive diyen Prof. Dr. Ayhan, Konya Selçuk Üniversitesinden Zekeriya Tosun’un yaptığı asistan anket çalışmasına değinerek “Türkiye’nin genelinde olan sorun da bu aslında. Plastik cerrahi asistanlarının yüzde 65’i kendisine kariyer hedefi olarak İstanbul’da estetik cerrahi yapmayı koymuş. Estetik cerrahi bizim işimiz tabi ki yapacaklar. Ancak böyle giderse 10 yıl sonra ele replantasyon yapacak, damar sinir onaracak, çeneye plak vida koyacak, yanık rekonstrüksiyonu yapacak, dudak-damak onarımı yapacak plastik cerrah bulamayacağız.”

900 üyelerinin yarısından fazlasının İstanbul’da olduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan periferde plastik cerrahlara ulaşımın sıkıntılı olduğuna vurgu yaptı. Toplantılarını Türkiye’nin birçok bölgesinde yapmayı planladıklarını ve bu bölgelerde 1919 ruhu ile bilim,tarih ve sanatın da konuşulacağını ifade eden Prof. Dr. Ayhan toplantılarda rekonstrüksiyonu daha öne çıkararak eğitimler verdiklerini sözlerine ekledi.