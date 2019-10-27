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Plastik cerrahlardan Medimagazin'e Medya Etik Ödülü
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) 41. Ulusal Kurultayı Samsun'da başladı.
Plastik cerrahlardan Medimagazin'e Medya Etik Ödülü
27 Ekim 2019 -
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SAMSUN-2019'un milli mücadelenin 100. yılı olması dolayısıyla toplantılarını Erzurum, Sivas ve Amasya'da yapan dernek, 41. Ulusal Kurultayı da yurt içi ve dışından 500'ün üzerinde plastik cerrahın katılımıyla Samsun'da düzenliyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, bir otelde düzenlenen kurultayın açılış töreninde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 100 yıl önce Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattıklarını hatırlattı.

100 yıl önce başlayan bu mücadelenin halen sürdüğünü belirten Kaymak, "Bu coğrafya çok zor bir coğrafya. Burada bizi rahat bırakmıyorlar. Ben bu mücadelenin halen devam ettiğini düşünüyorum. Güçlü bir Türkiye için her birlikte çalışmak durumundayız. Aramızdaki küçük fikir ayrılıklarını öne çıkarmak yerine güzellikleri, birlikteliği görmemiz lazım." dedi.

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de terör devleti kurulmasına engel olduğunu ifade eden Kaymak, şu değerlendirmede bulundu:

"Mehmetçiğe dua ediyoruz. Bu mücadele bitmedi devam ediyor. Güçlü olmak durumundayız. Her alanda, bilimde, sanayide, tıpta, ticarette. Sağlık da bunlardan biri. Sağlık turizmi tüm dünyada hızla gelişiyor. Türkiye de çok iddialı ülkelerden birisi. Plastik cerrahi de öne çıkan alanlardan biri. Plastik cerrahi uzmanlarının bu alanda tartışarak bilgilerini paylaşmaları, yenilikleri paylaşmaları çok anlamlı olacaktır."

TPRECD Başkanı Dr. Sühan Ayhan da kurultayı milli mücadelenin 100. yılında Samsun'da düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kurultayda, doğumsal ya da sonradan meydana gelen deformite, kazalar, yanıklar ertesi onarım ve tedavileri içeren rekonstrüktif (onarım) cerrahisi ve estetik cerrahinin yüz şekillendirme, kilo verme ertesi vücut şekillendirme, hücresel tedaviler ve rejeneratif tıp konuları masaya yatırılacak. 

 7 kurs, 12 panel, 15 serbest bildiri oturumu, 3 poster oturumu, 24 deneyim aktarım sınıfı ve uzman asistan bildiri yarışması oturumu yapılacak kurultayda canlı uygulamalarla güncel gelişmeler paylaşılacak.

- Medimagazin'e ödül

Açılış töreninde, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında yaptıkları haberlerle toplumun sağlık okur yazarlığına katkı sağlayan gazetecilere Medya Etik Ödülü verildi.

Medimagazin adına ödülü Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Ersoy öalırken Anadolu Ajansı sağlık muhabirleri Hatice Şenses ve Yeşim Sert Karaaslan'a da ödülleri takdim edildi.

Törene, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, plastik cerrahlar ile akademisyenlerle çok sayıda davetli katıldı.

Kurultay, 30 Ekim'de sona erecek.
 

Anahtar Kelimeler:

tprecd plastik cerrahi

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