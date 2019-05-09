SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Polenler dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik veriyor'
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dane Ediger, polenlerin sadece hapşırma veya göz kaşıntısı yapmadığını, bahar aylarında yoğun solunan polenlerin dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verdiğini belirtti.
'Polenler dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik veriyor'
09 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ediger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar aylarının gelmesiyle polenlerin yoğunlaştığını ve neden olduğu rahatsızlıkların arttığını söyledi.

Alerjinin gözlerde, burunda olabileceği gibi alt solunum yolunda astım bulguları şeklinde de görülebileceğini dile getiren Ediger, alerjinin deride kaşınma ve kabarma şeklinde de ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Bitkilerden salınan polenlerin bahar dönemlerinde alerjik rahatsızlıklara yol açabildiğini anlatan Ediger, şöyle konuştu:

"Polen mevsiminde alerjisi olanlar, göz kaşınması, sulanması, burun kaşıntısı ve hapşırma yaşayabilirler. Bazen hastalarımız mendil yetiştirememekten şikayet eder. Bir anda burnu aşırı akar. Astımı da varsa öksürük, hırıltı, göğüste baskı gibi yakınmalar oluşabilecektir.

Bu hastalıkların en önemli özelliği devamlı olmaması, ara ara gelirler. Arada rahatladığı dönemler olur sonra tekrarlama gösterir. Bu tekrarlayıcılık bazen gözden kaçarak normal mikrobik bir nezle zannedilebilir. Halbuki bunlar sık tekrarlanıyor ve belli dönemlerde artıyorsa alerjik olabilir. Bu nedenle alerjiden şüphelenenlerin hekimine alerji testi yaptırarak, alerjiye yönelik tedaviyle bu mevsimi en şikayetsiz şekilde geçirmesini sağlaması gerekiyor."

Çocuklarda daha sık görülüyor

Ediger, polenle ilgili tepkimelerin çoğu hastada sabit kaldığını ancak bazılarında seneden seneye şiddetlendiğini söyledi.

Burun yakınmalarının polen mevsiminde aşırı görüldüğünü dile getiren Ediger, "Bu kişilerin uzun süre açık havada, parkta zaman geçirmesi durumunda ilk astım ataklarının o zaman ortaya çıktığını görüyoruz. Tedavi edilmediğinde astımla devam etme riski yüksek. Bu kişilerin sigara içmemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü sigara da astım riskini artırıyor. Zaten alerjik nezlesi var, astım riski yüksek." dedi.
Polen mevsiminde sigaradan uzak durulmasını öneren Ediger, şunları kaydetti:

"Polene alerjisi olanlarda ilkbaharda poleni yoğun solumak sadece hapşırma veya göz kaşıntısı yapmaz, dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verir. Öğrenci yaş grubundakiler bu dönemlerde sınavlarda daha başarısız olabilirler. Genel anlamda yaşam kalitesi bozulur. Bunun için doğru şekilde ilaçla tedavilerinin mutlaka yapılması lazım. O dönemde doğru tedavi olan çocukların yüzde 80'i erişkin yaşa geçtiğinde bu hastalıklar ortadan kayboluyor."

Tüm alerjik hastalıklar ve astımın çocuklarda daha sık görüldüğüne dikkati çeken Ediger, çocuklardaki alerjik hastalıklara doğru tedavi uygulanması gerektiğini ifade etti.

Polen alerjisi olanların park ve doğa yürüyüşü gibi açık hava aktivitelerinde saatler geçirmemelerini öneren Ediger, "Çünkü o kadar yoğun polen soluduğunda ilaç alıyorsa bile yeterli olmayabilir." dedi.

Anahtar Kelimeler:

polen dikkat daginikligi uyku bozuklugu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
onkoloji kanser Semra Kayataş Eser Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlıklı yaşlanma Koşuyolu Hastanesi Hakan Terekeci dengeli beslenme google allerjik rinit Cantürk Taşçı astım talasemi Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Namık Yaşar Özbek TBMM ALS SMA down sendromu Ahmet Demircan Arife Polat Düzgün İsmail Güneş polen dikkat dağınıklığı uyku bozukluğu Sağlığa Evet Derneği Osman Elbek Tuncer Süzer Nöroşirürji ısıtmalı tütün elektronik sigara YDUS ÖSYM uzmanlık uzman hekim Gazi Üniversitesi akademik personel tıp fakültesi gebe hamile kabuklu yemiş araştırma Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü TİKA Uluslararası Doktorlar Derneği Mustafa Murat Durukan aile hekimi 3600 ek gösterge sağlık çalışanı hemşire doktor sağlık-sen KKKA kırım kongo kene Sağlık Bakanlığı alzheimer MIT ışık terapisi 112 mardin
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
10/05-11/05 12. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu BEYİN VE... İSTA
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.