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Poliklinik yaparken bilinç kaybı yaşayan Fizik tedavi uzmanı hayatını kaybetti
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Melek Yağlı beyin kanaması nedeniyle verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Poliklinik yaparken bilinç kaybı yaşayan Fizik tedavi uzmanı hayatını kaybetti
29 Ekim 2020 22:39 -
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İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid polikliniğinde görev yapan Dr. Melek Yağlı’nın bir hastasıyla Covid polikliniğinde yaşadığı tartışma sonrası geçirdiği beyin kanaması nedeniyle verdiği yaşam savaşını kaybettiğini duyurmuştu.

Ancak İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Recep Demirhan tarafından yapılan açıklamada Dr.Melek Yağlı'nın 1 haftadır devam eden baş ağrısı şikayetiyle tetkik ve tedavilerini ayaktan sürdürmekteyken fizik tedavi polikliniği yaptığı esnada koltuğunda otururken aniden bilinç kaybı yaşadığı, odasındaki hastasının uyarısıyla mavi kod verilerek yoğun bakıma alındığı bildirildi. 

İddia edildiği gibi hasta ile tartışması söz konusu olmadığını bildiren Başhekim Prof.Dr.Demirhan "Hastanemizde gerekli tetkikler yapılarak yaygın SAK saptanmış olup Anestezi-Reanimasyon, Beyin Cerrahisi klinisyenleri tarafından gerekli olan tüm müdahaleler yapılmıştır. Ancak beyin ölümü gerçekleşmiş olup, maalesef hekim arkadaşımız 29 Ekim 2020 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur" dedi.

 

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dr melek yagli istanbul

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