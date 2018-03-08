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Polis otomobilini satmak için internete 'doktor' olarak ilan veren adını arıyor
Antalya'da otomobilini satmak için internete ilan veren 28 yaşındaki Şevket C., kendilerini 'doktor' olarak tanıtan 1'i kadın 2 kişi tarafından dolandırıldı.
Polis otomobilini satmak için internete 'doktor' olarak ilan veren adını arıyor
08 Mart 2018 -
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Antalya'da Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde Şevket C., 90 bin lira değerindeki otomobilini satmak için internete ilan verdi. Kendisini 'Hakan' ve 'üniversite hastanesinde doktor' olarak tanıtan kişi, otomobili Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan kız kardeşinin üzerine alacağını belirterek, Şevket C. ile buluştu. İkili, sözde doktor olan kız kardeş Aydan Bilim'i de hastane önünden alarak notere gitti. Parayı havale edeceğini belirten Hakan adlı şüpheli noterden ayrılırken otomobilin satış işlemi Aydan Bilim'in üzerine yapıldı. Şevket C., paranın uzun süre havale edilmemesi üzerine Aydan Bilim'e durumu aktardı. Aydan Bilim ise para işiyle kendisinin değil kardeşinin ilgilendiğini söyleyerek otomobille noterden ayrıldı.

Şevket C.'nin dolandırıcılık şikayetinin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Aydan Bilim'in bir parkta olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Aydan Bilim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, kendisini Hakan olarak tanıtan şüpheliyi arıyor.
 

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guncel sahte doktor

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