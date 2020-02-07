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Polis, Wuhan'da kapı kapı gezip ateş ölçüyor
Çin’de korona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, karantina bölgesinde bulunan Wuhan’da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor
Polis, Wuhan'da kapı kapı gezip ateş ölçüyor
07 Şubat 2020 - İHA
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PEKİN - Çin’den yayılmaya başladığı düşünülen ve dünya genelinde korkuya neden olan koronavirüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 636’ya yükseldi. Dünya genelinde virüse yönelik çalışmalar devam ederken, Çin’in 23 Ocak tarihinde karantina altında bulunan Wuhan kentinde de önlemler giderek arttırılıyor

Şehirde koronavirüsü şüphesi bulunan kişilerin evlerine belirli işaretler konulurken, polis bu evlere uğrayıp kontroller yapıyor. Yapılan kontrollere ilişkin görüntülerde polislerin sokakta yapılan anonsun ardından özel kıyafetler giyerek, işaretli evlere gidip, tek tek insanların ateşini ölçmesi dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler:

cin koronavirus

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