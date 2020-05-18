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Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye tehdit: 'Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım'
Şişli’de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciyi, “Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım” diyerek tehdit etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden genç kadına polis ekiplerince 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye tehdit: 'Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım'
18 Mayıs 2020 16:22 - İHA
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İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında yurt genelinde park, bahçe, ormanlık, sahil bantları gibi alanlarda yürüyüş, spor yapmak ve bulunmak yasaklanmış, bununla birlikte 15 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Ancak dün Şişli'de bir grup vatandaşın kısıtlamaya rağmen bir parka girdiği ve evcil hayvanlarını burada gezdirdiği görüldü. Bunun üzerine, durumu öğrenen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri çok kısa bir sürede olay yerine geldi. Polis ekiplerinin parka gelmesiyle birlikte grup hızlı bir şekilde oradan ayrılarak ara sokaklara dağıldı. Asayiş ekiplerinin parka geldiğini görünce dışarı çıkan bir kadının köpeğiyle birlikte park çevresinde dolaşmaya devam ettiğinin görülmesi üzerine, polis genç kadını yanına çağırarak kuralları çiğnediğini ve kendisine para cezası kesileceğini söyledi. Kadının, parka köpeğini gezdirmek için geldiğini söylemesi üzerine polis, köpeğini parkta gezdiremeyeceği, bunun için kaldırımları kullanması gerektiği konusunda kendisini uyardı. Öte yandan, kısıtlamaya uymayarak parkta köpeğini gezdiren kadının zorunlu olmasına rağmen kimlik kartını yanında bulundurmadığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında yurt genelinde park, bahçe, ormanlık, sahil bantları gibi alanlarda yürüyüş, spor yapmak ve bulunmak yasaklanmış, bununla birlikte 15 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Ancak dün Şişli'de bir grup vatandaşın kısıtlamaya rağmen bir parka girdiği ve evcil hayvanlarını burada gezdirdiği görüldü. Bunun üzerine, durumu öğrenen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri çok kısa bir sürede olay yerine geldi. Polis ekiplerinin parka gelmesiyle birlikte grup hızlı bir şekilde oradan ayrılarak ara sokaklara dağıldı. Asayiş ekiplerinin parka geldiğini görünce dışarı çıkan bir kadının köpeğiyle birlikte park çevresinde dolaşmaya devam ettiğinin görülmesi üzerine, polis genç kadını yanına çağırarak kuralları çiğnediğini ve kendisine para cezası kesileceğini söyledi. Kadının, parka köpeğini gezdirmek için geldiğini söylemesi üzerine polis, köpeğini parkta gezdiremeyeceği, bunun için kaldırımları kullanması gerektiği konusunda kendisini uyardı. Öte yandan, kısıtlamaya uymayarak parkta köpeğini gezdiren kadının zorunlu olmasına rağmen kimlik kartını yanında bulundurmadığı öğrenildi.

“Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım” diyerek gazeteciyi tehdit etti

Genç kadın o esnada yaşananları kaydeden gazeteciye dönerek, “Sizin de isminizi alayım ben. Benim annem medya danışmanı, sizin peşinizi bırakmayacağım. Böyle mi zorbalık yapıyorsun?” sözleriyle gazeteciyi tehdit etti.
İçişleri Bakanlığınca alınan kararlara uymayarak kısıtlamaya aykırı hareket ettiği için Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150 TL ceza kesilen genç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini görüntüleyen basın mensubuna el sallayarak oradan uzaklaştı.

Anahtar Kelimeler:

korona virus covid-19

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