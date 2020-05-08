Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Polisler pandemiye böyle dikkat çekti: Koronavirüsün cenazesini dans ederek kaldırdılar
Peru polisi, koronavirüs salgınının ciddiyetine dikkat çekmek amacıyla, koronavirüs için temsili cenaze töreni düzenledi. Polislerin tabutla dansı büyük ilgi gördü.
Polisler pandemiye böyle dikkat çekti: Koronavirüsün cenazesini dans ederek kaldırdılar
08 Mayıs 2020 13:57 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Perulu polis memurları, pandemi sırasında koronavirüsün tehlikeleri hakkında farkındalığı arttırmak için yeni bir yol buldular.

Başkentin kuzeyinde yer alan Cajamarca'da Lima, bir grup polis memuru, insanları Covid-19 tehlikesi ve evde kalma ihtiyacı konusunda uyarmak için Perşembe gecesi omuzlarında bir tabut dans etti ve taşıdı.

"Bu salgıyla birlikte savaşalım, yenelim, Cajamarca'ya gidelim," diye bağırdılar.

İzlemek için tıklayınız: https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-52433655/coronavirus-peru-police-dance-and-carry-coffin-to-raise-awareness

Anahtar Kelimeler:

peru polis koronavirus tabut dansi cenaze dansi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.