Polisler pandemiye böyle dikkat çekti: Koronavirüsün cenazesini dans ederek kaldırdılar

Perulu polis memurları, pandemi sırasında koronavirüsün tehlikeleri hakkında farkındalığı arttırmak için yeni bir yol buldular.

Başkentin kuzeyinde yer alan Cajamarca'da Lima, bir grup polis memuru, insanları Covid-19 tehlikesi ve evde kalma ihtiyacı konusunda uyarmak için Perşembe gecesi omuzlarında bir tabut dans etti ve taşıdı.

"Bu salgıyla birlikte savaşalım, yenelim, Cajamarca'ya gidelim," diye bağırdılar.

İzlemek için tıklayınız: https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-52433655/coronavirus-peru-police-dance-and-carry-coffin-to-raise-awareness