Polonya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

VARŞOVA - Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Almanya ziyareti sonrası ülkeye dönen bir kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı.
Szumowski, ülkede virüs bulaşan ilk kişinin durumunun iyi olduğunu, Polonya'nın batısındaki Lubuskie bölgesinde bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA