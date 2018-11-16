SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Polonya’da kızamık salgını: 87 kişide kızamık görüldü
Polonya’da son bir haftada 87 kişide kızamık vakası tespit edildi. Polonya Sağlık Başmüfettişliği en çok vakanın başkent Varşova’nın bulunduğu Mazowsze bölgesinde görüldüğünü açıkladı.
Polonya’da kızamık salgını: 87 kişide kızamık görüldü

ARŞİV

16 Kasım 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Polonya’da 87 kişide kızamık virüsüne rastlandı. Polonya Sağlık Başmüfettişliği Sözcüsü Jan Bodnar, kızamık teşhisi konulan kişi sayısının her geçen gün arttığını belirtirken, salgının kendiliğinden geçeceğine dair herhangi bir emarenin de bulunmadığına dikkat çekti. Ülke çapında son bir haftada 87 kişide kızamık virüsü tespit edildiğini, bunların 44’ünün başkent Varşova’nın da yer aldığı Mazowsze bölgesinde görüldüğünü aktaran Bodnar, son gelen bilgilere göre birden çok kişinin çalıştığı bir iş yerinde de kızamık tespit ettiklerini ifade etti. 
"Söz konusu iş yerinde epidemiyolojik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaç kişinin bu bulaşıcı virüse maruz kaldığını tespit etmeye çalışıyoruz. Çalışanlardan bazılarının geçmişte kızamık aşısı olmadıklarını tespit etik" diyen Bodnar, çocukluğunda kızamık aşısı olmamış veya 2 yerine 1 kere kızamık aşısı olmuş kişilerin derhal aile hekimine başvurmaları gerektiğini söyledi. 

Avrupa’da da kızamık hastalığı yayılıyor 
Polonya’da 1975 yılından bu yana zorunlu olan kızamık aşısının zararlı olduğunu düşünen veliler çocuklarını aşılatmıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre geçtiğimiz yıl, 30 Avrupa ülkesinde 14 bin 451 kızamık vakası görüldü. Epidemiyologlar, kızamığın Avrupa’da yayılmasının sebebinin yeterli sayıda kişinin aşı olmamasını gösteriyor. 2017 yılında kızamık virüsü tespit edilen 14 bin 451 kişiden yüzde 87’sinin hiç kızamık aşısı olmadığı tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler:

kizamik salgini polonya jan bodnar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ambulans kilis Cumhuriyet Başsavcılığıkızamık salgını Polonya Jan BodnarSedat caner FETÖ Abdullah Gül Sakarya Üniversitesi Ayhan Lash hemşirelik hemşirelik kongresi ahmet hamdi nayirDr. Feyzullah Hasanoğlu Devrek Devlet HastanesiHemşirelikte Liderlik HELİDYüz felci Dr. Orhan Muharrem Kaynarkolajen gamze kara magden sifir atik projesidiyabet Türk Oftalmoloji Derneği Prof. Dr. Osman Şevki çocuk cerrahisi sünnet Op. Dr. Orhan FesçekoğluSağlık Bakanı sağlık yasa teklifi Fahrettin Koca FDA Pembrolizumab kanserAfgan Büyükelçi Abdul Selam AsımTrigeminal nevralji delirten hastalık vucut kitle indeksi fazla kilo uluslararasi epidemiyoloji dergisiobezite diyabet hiper tansiyon sağlık bakanlığı Parkinson Lewy oluşumları Georgetown Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.