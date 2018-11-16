Polonya’da kızamık salgını: 87 kişide kızamık görüldü

Polonya’da 87 kişide kızamık virüsüne rastlandı. Polonya Sağlık Başmüfettişliği Sözcüsü Jan Bodnar, kızamık teşhisi konulan kişi sayısının her geçen gün arttığını belirtirken, salgının kendiliğinden geçeceğine dair herhangi bir emarenin de bulunmadığına dikkat çekti. Ülke çapında son bir haftada 87 kişide kızamık virüsü tespit edildiğini, bunların 44’ünün başkent Varşova’nın da yer aldığı Mazowsze bölgesinde görüldüğünü aktaran Bodnar, son gelen bilgilere göre birden çok kişinin çalıştığı bir iş yerinde de kızamık tespit ettiklerini ifade etti.

"Söz konusu iş yerinde epidemiyolojik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaç kişinin bu bulaşıcı virüse maruz kaldığını tespit etmeye çalışıyoruz. Çalışanlardan bazılarının geçmişte kızamık aşısı olmadıklarını tespit etik" diyen Bodnar, çocukluğunda kızamık aşısı olmamış veya 2 yerine 1 kere kızamık aşısı olmuş kişilerin derhal aile hekimine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa’da da kızamık hastalığı yayılıyor

Polonya’da 1975 yılından bu yana zorunlu olan kızamık aşısının zararlı olduğunu düşünen veliler çocuklarını aşılatmıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre geçtiğimiz yıl, 30 Avrupa ülkesinde 14 bin 451 kızamık vakası görüldü. Epidemiyologlar, kızamığın Avrupa’da yayılmasının sebebinin yeterli sayıda kişinin aşı olmamasını gösteriyor. 2017 yılında kızamık virüsü tespit edilen 14 bin 451 kişiden yüzde 87’sinin hiç kızamık aşısı olmadığı tespit edildi.