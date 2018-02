Popüler ginkgo biloba ağacı inmeyle mücadele edebilir

Çin’de 6 aydan daha fazla süreyle 330 iskemik inme hastası üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, günlük gingko biloba takviyesinin kan pıhtılaşmasına bağlı sinir hücresi ölümlerini azalttığını ve beyne kan akışını arttırdığını söylendi.

Stroke & Vascular Neurology dergisinde “Ginkgo biloba extract improved cognitive and neurological functions of acute ischaemic stroke: a randomised controlled trial” başlığıyla yayımlanan çalışmada, Nanjing Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, ortalama yaşı 64 olan 330 hastayı iskemik inme geçirdikleri ilk 7 gün içinde çalışmaya dahil etti. Hastaların yarısına günlük 100 mg aspirinle birlikte 450 mg gingko biloba verilirken, kalan yarısına sadece aspirin verildi. Katılımcılar çalışma başlangıcında ve 12, 30, 90 ve 180 gün sonrasında bilişsel fonksiyon, yan etki ve damarsal olaylar açısından testlere tabi tutuldu. Aspirin ve ginkgo biloba alan hastalarda bilişsel becerilerin, hafızanın ve anlamlandırmanın çok daha iyi olduğu, ciddi yan etkilerin bulunmadığı ve her iki grupta da damarsal olay açısından bir fark görülmediği kaydedildi. Bitki özütü takviye edilen hastalarda, konuşma problemleri ve kas gücü de 12 ile 30 gün içinde hızlı bir şekilde iyileşti.

Ancak çalışma ile ilgili bilim dünyasından bazı tepkiler de geldi. Çalışmada, hastaların hangi tedaviyi ne amaçla aldığını bilmelerine rağmen plasebo grubunun oluşturulmaması eleştirilen noktalardan biriydi. Araştırmacılar da, bu popüler bitkinin inme hastalarında kullanılmadan önce, daha uzun süreli takibin ve daha fazla katılımcının olduğu bir çalışmanın gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.