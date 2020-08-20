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Portekiz'de Kovid-19 teşhisi konulan 4 aylık bebek öldü
Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve başka patolojik hastalıkları da bulunan 4 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.
Portekiz'de Kovid-19 teşhisi konulan 4 aylık bebek öldü
20 Ağustos 2020 09:00 - AA
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Portekiz Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilerde, ülkede şimdiye kadar Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan ilk defa 10 yaş altındakilerde bir ölüm tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Marta Temido, düzenlediği basın toplantısında, Lizbon'da bir hastanede hayatını kaybeden 4 aylık bebeğin Kovid-19'un vücuttaki etkilerini artıracak başka patolojik hastalıklarının da olduğunu söyledi.

Bu arada salgınla ilgili açıklanan son verilerde, son 24 saatte 253 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 54 bin 701'e çıktığı kaydedildi.

Portekiz'de Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı da düne nazaran iki artışla 1786'ya çıktı.

Yetkililer, mevcut durumda 329'u hastanede tedavi gören yaklaşık 12 bin 800 aktif Kovid-19 vakası olduğunu ve vakaların çoğunluğunun başkent Lizbon ve çevresinde görüldüğünü ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

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