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Povidon iyot Covid-19’u tamamen etkisiz hale getirebilir
Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, povidon iyot çözeltisinin yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabileceği öne sürüldü.
Povidon iyot Covid-19’u tamamen etkisiz hale getirebilir
21 Eylül 2020 14:47 - MEDİMAGAZİN
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Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen, JAMA Otolaryngology Baş ve Boyun Cerrahisi’nde yayınlanan çalışmaya göre , povidon iyot çözeltisi Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yayılmasını önlemede etkili. Çalışmada araştırmacılar, virüsün reaksiyonunu yüzde 0,5, yüzde 1,25 ve yüzde 2,5 olmak üzere toplamda üç farklı iyot konsantrasyonunda gözlemlediler.

Araştırmacılar, yüzde 0,5 de dahil üç konsantrasyonun da virüsü tamamen etkisiz hale getirdiğini keşfetti. Üstelik virüs 15 saniye içerisinde etkisiz hale geldi. Ayrıca, daha önce yapılan araştırmalarda da, iyot çözeltisinin SARS ve MERS dahil olmak üzere diğer benzer enfeksiyonlara karşı iyileştirici olduğu bulunmuştu. 

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmada bu solüsyonların burun dezenfektanları şeklinde kullanılabileceğini ve burun içi prosedürler öncesinde hastalarda indüklenebileceğini ileri sürdü. Bu ise damlacıklar ve aerosoller yoluyla viral yayılma riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Araştırmacılar ayrıca, bu yöntemin Covid-19 pozitif hastaların hastalığın kritik semptomlarını geliştirme riskini azaltabileceğini de sözlerine ekledi.

Ancak araştırmacılar, insanların bu çözeltiyi evde kendi başlarına denememeleri konusunda uyardı. Solüsyon muhakkak yalnızca bir klinisyenin gözetiminde uygulanmalı.
 

Anahtar Kelimeler:

iyot povidon iyot covid-19 sars-cov-2

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