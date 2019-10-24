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Pratisyen hekim uyuşturucu madde ile yakalandı
Aydın’da bir süredir polisin takibinde olan bir kadın hekim polisin yaptığı operasyonla uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan hassas terazi ile yakalandı. Kadın hekim polis tarafından gözaltına alınırken, çalıştığı Nazilli Devlet Hastanesi başhekimliği tarafından da pratisyen doktor E. Ç. hakkında soruşturma başlatıldı
Pratisyen hekim uyuşturucu madde ile yakalandı
24 Ekim 2019 - İHA
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Yaklaşık 3 yıldır Nazilli Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pratisyen hekim olarak görev doktor E.Ç.’nin uyuşturucu pazarladığı yolunda ihbar alan polis ekipleri kadın doktoru takibe aldı. Bir süredir takipte olan kadın doktorun aracını Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde durduran narkotik ekipleri kadın doktorun aracında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan doktor E.Ç.’nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

‘Hastanede de soruşturma başlatıldı’

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından olaydan sonra yapılan açıklamada “Olayı yakından takip ediyoruz. Adli sürecin işleyişini takip etmekteyiz. Kurumumuz tarafından idari soruşturma başlatıldı. Adli sürecin durumuna göre İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli adımları atacaktır. Hastanemiz ve sağlık camiamız için üzüntü verici bir durum” denildi.

Anahtar Kelimeler:

uyusturucu nazilli devlet hastanesi

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