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Prematüre bebekken hayata tutunduğu tıp fakültesini kazandı
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 1999 yılında prematüre olarak dünyaya gelen ve Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine (ADÜ) sevk edilerek hayata tutunan Mehmet Zahit Özdemir, ADÜ Tıp Fakültesine birincilikle yerleşti.
Prematüre bebekken hayata tutunduğu tıp fakültesini kazandı
09 Ekim 2018 - AA
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 ADÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Kasım 1999 yılında prematüre olarak doğduktan sonra hastanelerinde tedavi edilerek sağlığına kavuşan Özdemir, tıp fakültesine ilk sıradan girdi.

Doğduğunda tedavi sürecini yöneten Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Neonatoloji (Yeni Doğan) Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen, öğrenciler için düzenlenen beyaz önlük giyme töreninde Özdemir'e beyaz önlüğünü giydirdi.  

Törende konuşan Prof.Dr. Türkmen, Özdemir'in tıp fakültesi öğrencisi olduğunu duyunca çok gururlandığını belirterek, "Özdemir, bizim ünitelerimizin kuruluş aşamasındaki yatan hastalarımızdan biri olması nedeniyle önemlidir. Hafızalarımızda kalmasının bir nedeni de budur. Bizim 133. hastamız ve 1 kilo 720 gram olarak dünyaya gelmiş prematüre bebeklerimizden biridir. O artık bizim için bir rol modeldir." ifadelerini kullandı.

Özdemir ise ailesinden, Prof. Dr. Türkmen ve ekibinin verdikleri mücadeleyi dinleyerek büyüdüğünü kaydetti.

Törende, Özdemir'in o dönem yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Hafize Efe, İfaket Meşealan, Funda Güler ve Fadime Uzun da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:

mehmet zahit ozdemir

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