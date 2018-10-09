Prematüre bebekken hayata tutunduğu tıp fakültesini kazandı

ADÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Kasım 1999 yılında prematüre olarak doğduktan sonra hastanelerinde tedavi edilerek sağlığına kavuşan Özdemir, tıp fakültesine ilk sıradan girdi.

Doğduğunda tedavi sürecini yöneten Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Neonatoloji (Yeni Doğan) Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen, öğrenciler için düzenlenen beyaz önlük giyme töreninde Özdemir'e beyaz önlüğünü giydirdi.

Törende konuşan Prof.Dr. Türkmen, Özdemir'in tıp fakültesi öğrencisi olduğunu duyunca çok gururlandığını belirterek, "Özdemir, bizim ünitelerimizin kuruluş aşamasındaki yatan hastalarımızdan biri olması nedeniyle önemlidir. Hafızalarımızda kalmasının bir nedeni de budur. Bizim 133. hastamız ve 1 kilo 720 gram olarak dünyaya gelmiş prematüre bebeklerimizden biridir. O artık bizim için bir rol modeldir." ifadelerini kullandı.

Özdemir ise ailesinden, Prof. Dr. Türkmen ve ekibinin verdikleri mücadeleyi dinleyerek büyüdüğünü kaydetti.

Törende, Özdemir'in o dönem yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Hafize Efe, İfaket Meşealan, Funda Güler ve Fadime Uzun da yer aldı.