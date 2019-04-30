Primer immün yetmezliğe dikkat çekmek için balonlar gökyüzünde

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası dolayısıyla, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Özen, Prof. Dr. Safa Barış ve Doç. Dr. Elif Karakoç Aydıner koordinasyonunda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, hastane personeli tarafından, her biri erken tanı ve etkin tedaviye ulaşabilen primer immün yetmezlik hastalarını temsil eden balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Karakoç Aydıner, primer immün yetersizliklerin bağışıklık sisteminin kalıtsal bozuklukları olduğunu, enfeksiyonlara yatkınlığı artırarak deri, solunum yolları ve bağırsaklar gibi birçok organı etkilendiğini belirtti.

Etkinliklerin farkındalığı artırarak hastaların erken tanı alınması ve tedaviye ulaşmasını hedeflediği vurgulayan Aydıner, şunları kaydetti:

"Bu hastalıkla yaşayan bireylerin sosyal yaşamları, özlük hakları gibi konularda da iyileştirmeler hedefleniyor. Dünya genelinde gerçekleştirilen primer immün yetmezlik haftası kutlamalarına bu yıl da yoğun katılım söz konusu. Bu yılki kutlamalara katılmak isteyen kliniklerdeki meslektaşlar ile eş zamanlı olarak Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği ve İmmün Yetmezlik Hasta Derneği çatısı altında ortak programla kutlamayı amaçladık. Kutlamalar farkındalığı artırmak amacıyla ülkenin farklı şehirlerindeki kliniklerde aynı anda yüzlerce uçan balon, hekimler, idareciler, hastalar ve vatandaşların katılımıyla gökyüzüne bırakılacak. Bırakılan balonlar farkındalığın sembolü olacak. Ülke genelinde gökyüzüne ulaşan her bir balon, erken tanı ve etkin tedaviye ulaşabilen primer immün yetmezlik hastalarını temsil edecek."

Etkinlikte, primer İmmün yetmezliklerin dünya genelinde nadir hastalıklar kapsamında olduğu, Türkiye'de de akraba evlilikleri nedeniyle oldukça sık görüldüğü belirtildi.

Türkiye'de bu alanda çalışan klinik ve hasta derneklerinin hafta kapsamında farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiği vurgulandı.