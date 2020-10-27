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Prof. Ateş Kara: Yarınki Bilim Kurulu Toplantısında yeni önlemler alınabilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında il bazında yeni önlemlerin de masaya yatırılabileceğini söyledi.
Prof. Ateş Kara: Yarınki Bilim Kurulu Toplantısında yeni önlemler alınabilir
27 Ekim 2020 17:20 -
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Prof. Dr. Kara, "Dikkat edecek olursak Avrupa'daki ülkelerde ciddi bir vaka artışı var. Böyle olunca biz ne yapabiliriz, onlar değerlendirilecek. Onlardan aldığımız örneklere göre Türkiye'de neler yapabiliriz, hep beraber konuşacağız. Yeni önlemler de olabilir, rakamlara göre, gidişata göre konuşulacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yarın İstanbul'da toplanacak.

Bilim Kurulu toplantısı öncesi Prof. Dr. Ateş Kara, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Kara, il bazında bir kısıtlamanın gündeme gelip gelmemesine ilişkin, "Büyük olasılıkla diyorum çünkü yeni rakamlar yarın değerlendirip, konuşulacaktır. Yeni önlemlere gerek olup olmadığı ve son dönemde elde edilen bilgiler konuşulacak. Havanın soğuması Avrupa'da biraz daha erken oluyoruz. İnsanların içeriye girmesi biraz daha erken oluyor. Dikkat edecek olursak, Avrupa'daki ülkelerde ciddi bir vaka artışı var. Böyle olunca biz ne yapabiliriz onlar değerlendirilecek. Onlardan aldığımız örneklere göre Türkiye'de neler yapabiliriz, hep beraber konuşacağız. Özelikle Avrupa'daki vaka artışı ile erken dönemde hastalanan kişilerin bazılarının tekrar virüsü alabildiklerini ve tekrar hastalanabildiklerini görüyoruz. O nedenle de hastalığı geçirmiş olmanın, koruyucu olmadığının vurgusunu tekrar yaparak, bizim tüm önlemleri tekrar tekrar hep birlikte hastalığı geçirsek de geçirmesek de uymamız gerekiyor. Yeni önlemler de olabilir, rakamlara göre, gidişata göre konuşulacaktır" dedi.

'UYUMUN NE KADAR OLDUĞUNA BAKMAK GEREKİYOR'
Prof. Dr. Kara, bu önlemlerin neler olabileceği sorusuna, "Son rakamlara ve değerlere bakmak lazım. Maske kullanım oranlarının ne olduğuna, uyumun ne kadar olduğuna bakmak gerekiyor. Bir de uygulamalarda nelerin ne kadar uygulanabildiğine, önerileri açıkçası il pandemi kurulu il bazında da alabiliyor. O alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar uygulanabildiğini, sorun yaşanan yer var mıdır yok mudur onları da değerlendirip, ona göre karar vermek lazım. Yeni önlemler gelebilir" diye yanıt verdi.

Anahtar Kelimeler:

prof dr ates kara onlemler bilim kurulu

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