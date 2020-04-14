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Prof. Ceyhan: Kısıtlamalı sokağa çıkma yasağına geçilirse vakalar düşer
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplum içinde tespit edilmeyen vakalar olduğunu ve kısıtlandırılmış sokağa çıkma yasağı gelmesi durumunda vakaların düşüşe geçeceğini belirtti
Prof. Ceyhan: Kısıtlamalı sokağa çıkma yasağına geçilirse vakalar düşer
14 Nisan 2020 09:53 - Milli Gazete
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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunuğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"İKİ HAFTA SONRA DÜŞÜŞE GEÇERİZ"

Kısıtlamalı sokağa çıkma yasağı gelmesi gerektiğini belirten Ceyhan, " Eğer kısıtlamalı bir sokağa çıkma yasağı koyarsak ve toplumun yüzde 95'i kurallara uyar evde kalır, zorunlu çalışmak zorunda olan yüzde 5'i dışarıya çıkarsa 10 gün sonra pik noktasına ulaşırız. İki hafta sonra düşüşe geçeriz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

mehmet ceyhan sokaga cikma yasagi pik nokta

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