Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Adem Akçakaya: Bir hata olunca hekimi cezalandıran sistemin ödüllendirmesini de bilmesi gerekiyor
Prof. Dr. Adem Akçakaya, koronavirüsün hekimlerdeki tükenmişlik sendromunu bitirdiğini, hepsinin salgını önlemeye çalıştığını belirterek, sağlık çalışanlarının yoğun günlere hazırlık için dönüşümlü çalıştırılarak dinlendirilmelerini önerdi
Prof. Dr. Adem Akçakaya: Bir hata olunca hekimi cezalandıran sistemin ödüllendirmesini de bilmesi gerekiyor
19 Mart 2020 14:33 - Independent
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en büyük yük sağlık çalışanlarının üzerinde. 

Birçok meslek grubu evden çalışmaya geçerken sağlık çalışanlarında izinler kaldırılmış durumda.

Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adem Akçakaya, sürecin uzun sürebileceğine dikkat çekerek, dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesini önerdi.

Akçakaya, hastanelerde yoğunluk azalmasına karşın bütün çalışanların hazırda bekletilerek dönüşümlü çalışılmasının daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

Riskin en büyük kısmını yaşayanlar sağlık çalışanları"

Akçakaya, doktorların koronavirüse yakalanma riskini en fazla yaşayan meslek grubunun doktorlar olduğunu belirterek, İtalya’da bu hastalığa yakalananların neredeyse yüzde 20’sine yakınının sağlık çalışanları ve aileleri olduğunu kaydetti.

Akçakaya sadece doktorların değil ailelerinin de risk altında olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Herkes evindeyken biz çalışıyoruz. Her türlü hastalık riskine karşın doktorların da bir aileleri var. Sen o riski alınca ailene de götürüyorsun.  Yaşanan süreç insanların şiddet uyguladığı ve kıymetini bilmediği sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bir hata olunca hekimi cezalandıran sistemin ödüllendirmesini de bilmesi gerekiyor.

Başta hekimler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık içinde çalıştığını belirten Akçakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

Çözüm bekleyen sorunları nedeniyle yakın zamana kadar tükenmiş sendromu varken o gitmiş hepsi bu salgını nasıl önleriz diye mücadele ediyor, can siperhane çalışıyor. Bazı hastanelerde maske ve eldiven eksiği olduğu belirtiliyor bu ihtiyaç da bir an önce giderilmeli

Anahtar Kelimeler:

koronavirus saglik calisanlari tukenmis sendromu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
19/03-21/038. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa KongresiKADIN...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.