Prof. Dr. Ahmet Akgül: Covid-19 damarları da hedef alıyor

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akgül, Temmuz ayında gerçekleştirdiği bir ameliyat ile önemli bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Akgül’ün bu operasyonu ve corona virüsünün damarlarda yol açtığı tahribatı ile ilgili çalışması, dünyanın en önemli kalp ve damar cerrahisi dergisi olan Annals of Thoracic Surgery’de yer alarak tıp literatürüne geçti.

DÜNYADA SADECE 3 HASTAYA YAPILDI

Prof. Dr. Akgül, COVID-19 hastalarında virüs bulaşmış Aort Diseksiyonu (kalpten çıkan ana damar olan aort damarının yırtılması) ameliyatının, dünyada şimdiye kadar sadece 3 hastada gerçekleştirildiğini vurguladı. Prof. Dr. Akgül, virüsün damar içi ve duvarında yaptığı hasarı bizzat dokunarak, görerek ve ameliyat ederek kazandığı bilgilerin tıp literatürüne aktarılmasını sağladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Akgül bu önemli ameliyatı, kendisini yetiştiren hocaları Prof. Dr. Oğuz Taşdemir ve Prof. Dr. Michael E. DeBakey'e ithaf ettiğini de sözlerine ekledi.

COVID HEM DAMARI HEM DE DAMARI BESLEYEN DAMARI BOZAR

“COVID-19 hastalığının ilk günlerinde, herkesin gözü akciğerlerde iken bile bu hastalığın asıl hedeflerinin başında damarların olduğunu söylemiştim.” diyen Prof. Dr. Akgül, virüsün damarlara olan etkisini şöyle anlattı:

COVID-19 hastalığının en önemli özelliklerinden biri damar üzerine olan negatif etkileridir. Damar duvarında iltihap yaparken aynı zamanda damar içinde de pıhtı oluşturmaktadır.

Corona virüsü, akciğerde bile hava keseciklerini saran çok ince damarcıkları hedefleyip, o damarları tıkayıp akciğer hastalıklarının artmasına neden olmaktadır.

COVID yalnızca damarı tutmaz; çok ilginç bir şekilde damarı besleyen damarı da tutmaktadır. Damarı besleyen damar, damar duvarını besleyen ve ismi ‘vazo vazoruma’ denen, çok ince damarcıklardır. COVID-19 hastalarında bu damarlar pıhtı ile tıkanır ve böylece beslediği damarın duvarı bozulur. Damarın içini döşeyen ‘endotel’ denen hücrelerde de iltihap olduğundan, damar yapısı hem içten hem de dıştan bozulur.

“EN ÖNEMLİ İLAÇ KAN SULANDIRICIDIR”

Corona virüsü tedavisinde kan sulandırıcı ilaçların önemine vurgu yapan Prof. Dr. Akgül, sözlerine şöyle devam etti:

Bu nedenle bana göre şimdiye kadar COVID-19 tedavisinde en önemli ilaç kan sulandırıcı ilaçlardır, çünkü pıhtılaşmayı önler. Hastada pıhtı olmasa bile corona virüsü bulaşmış ise pıhtı riski çok artmıştır ve kan sulandırıcı ilaç alması gerekmektedir.

Annals of Thoracic Surgery dergisinde de yazdığım gibi kan sulandırıcı bu hastalara başlanmalıdır.

Türkiye'de de hastalarda tanı alınca kan sulandırıcı ilaçlar başlanmaktadır.