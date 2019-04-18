Prof. Dr. Akçay: 'Fazla alerjisi olan çocuklara moleküler alerji testi yapılmalı'

Çocuk İmmünoloji, Allerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, çocuklarda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart, nisan ve mayıs aylarında polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte burunda kaşınma ve tıkanma, hapşırma, nezle, gözlerde sulanma ve kaşınma gibi belirtilerin görülmesine "polen alerjisi" ya da "bahar alerjisi" denildiğini söyledi.

Akçay, dişbudak gibi ağaçların polenlerinden dolayı alerjinin bazen aralıkta da görülebileceğine işaret etti.

Bahar yorgunluğunun ise tam olarak bahar alerjisinden kaynaklanmadığını belirten Akçay, ilkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklığının yüksek nemle birleşmesi sonucunda bunaltıcı günler yaşandığını ve kişilerin bu nedenle kendilerini yorgun ve bitkin hissettiklerini kaydetti.

Bu durumun, burun, boğaz ve orta soluk yollarında ödeme neden olarak akciğere giden oksijen miktarını azalttığını aktaran Akçay, "Vücut oksijen azalmasının etkilerini azaltmak için çeşitli bölgelerdeki kan damarlarını büzer. Bunun sonucu olarak burun tıkanması, ciltte kuruma, saç dökülmesi, halsizlik yorgunluk ortaya çıkar. Psikolojik olarak biraz uykuya eğilimli ve depresif bir tabloyla karşı karşıya kalırız." diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Akçay, bahar alerjisinin genetik faktörlerden etkilendiğini bu nedenle annesinde ya da babasında alerjik hastalık görülen kişilerin bu durumu daha çok yaşadığını söyledi.

"Polen alerjilerinin gerçek nedeni bulunabiliyor"

Bahar alerjisinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Akçay, "Özellikle polenlerden korunma önlemlerinin alınması ve ilaç tedavileriyle bahar alerjisinin belirtilerinden kurtuluruz. Hatta, aşı tedavisiyle de ilaç kullanmaya dahi gerek kalmadan belirtilerden kurtulabiliriz. Yeni nesil alerji testi olan moleküler alerji testleriyle polen alerjilerinin gerçek nedeni bulunarak buna göre aşı tedavisi daha iyi bir şekilde planlanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Akçay, bu rahatsızlığın tedavi edilmediği durumlarda hayat kalitesini bozduğunu, okul ve iş başarısını azalttığını ve alerjik nezlenin astıma kadar ilerleyebileceğini kaydetti.

Bahar ve polen alerjisinin çocuklardaki yansımalarına da değinen Akçay, "Çocuklarda özellikle bahar aylarında tekrarlayan hapşırmalar, burun tıkanmaları, burun kaşınmaları, geniz akıntıları, nefes darlığı, öksürükler ya da gözde sulanma ve kaşınma oluyorsa aklımıza bahar alerjisi gelmeli ve bu durum çocuk alerji uzmanlarınca incelenmelidir. Öncelikle ciltten alerji testi gerçekleştirilmelidir. Fazla sayıda alerjisi olan çocuklarda aşı tedavisi düşünülüyorsa moleküler alerji testi yapılmalıdır." şeklinde konuştu.

"Alerji testleri çocuk alerji uzmanlarınca yapılmalı"

Çocuklarında bahar alerjisi görülen ailelere önerilerde bulunan Akçay, şunları kaydetti:

"Çocuklar hava sıcakken dışarıya çıkıyorsa güneş gözlüğü takmaları gerekiyor çünkü güneş gözlüğü polenlerin gözlere yapışmasını engelliyor. Dışarıdan eve geldiklerinde kıyafetleri değiştirilmeli ve duş almalılar. Burun kıllarının polenlerin girişini engellemedeki etkisinden dolayı çocukların burunlarından nefes alıp vermeleri sağlanmalı. Bahar aylarında çamaşırların balkonda kurutulmaması gerekiyor çünkü polenler çamaşırlara yapışabiliyor. Evlerin havalandırılmasının ise sıcak saatlerde değil gün battıktan sonra yapılmasında fayda var."

Prof. Dr. Ahmet Akçay, ilaç tedavisinin çocuk alerji uzmanlarınca çocuğun şikayetlerine göre düzenlenebileceğini belirterek, "Özellikle fazla sayıda polen alerjisi olan kişilerin, yeni nesil alerji testi olan moleküler alerji testiyle gerçek alerji nedenleri tespit edilerek, buna göre aşı planlaması özellikle 5 yaşından sonra yapılmalıdır. Alerji testleri ve aşı tedavisi mutlaka çocuk alerji uzmanlarınca gerçekleştirilmelidir çünkü çocuk alerji uzmanları polen alerjisinin teşhisi, tedavisi ve alerji aşıları konusunda özel eğitim alan kişilerdir." ifadesini kullandı.