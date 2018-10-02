Prof. Dr. Akın Yücel: 'Türkiye'nin plastik cerrahide geldiği nokta gurur verici'

TPRECD tarafından düzenlenen basın toplantısında, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanındaki yeni gelişmeler anlatıldı.

Toplantıda konuşan Yücel, Türkiye'nin, plastik cerrahi eğitiminin en iyi verildiği, en donanımlı hekimlerin yetiştiği ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Çok değil, 20 sene önce plastik cerrahi operasyonları için yurt dışına gidenlerin haberlerini okurken, şimdi dünyanın dört bir yanından hastalar tedavi ya da estetik işlemler yaptırmak üzere ülkemize geliyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yücel, büyük bir ekonomik değer oluşturan sektörün, Türkiye'de daha fazla desteklenmeye ve hukuki iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Medyada karşımıza çıkan komplikasyonların önemli bölümü, illegal çalışan işletmelerin hatasından kaynaklanıyor. Bu hatalar bir yandan hastaları korkutup işlemlerden uzak tutarken, sağlık turizmine zarar vererek ülkemiz için bin bir emekle oluşturulan 'kaliteli, güvenli sağlık hizmeti alınan ülke' imajını da zedeliyor. Türkiye'nin başarısı uluslararası araştırmalarla da tescillendi. Plastik cerrahide son 15 yılda geldiğimiz noktanın gurur verici olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmalar da plastik-estetik cerrahi işlemler için dünyanın en çok tercih edilen ülkeleri arasında olduğumuzu tescilliyor."

Türkiye saç transferinde Avrupa birincisi

Yücel, Uluslararası Plastik Cerrahi Derneği'nin (ISAPS) en son yayınlanan raporuna göre, Türkiye'nin işlem sayısında dünyada sekizinci, Avrupa'da ikinci sırada olduğunu aktararak, Avrupa'da birinci ve ikinci olunan uygulamalar da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Akın Yücel, ISAPS'ın en son yayınlanan çalışmasına göre, 23 milyon 626 bin 909 estetik uygulamanın yaptırıldığı dünyada birinci sırayı ABD alırken, onu Brezilya'nın takip ettiğini, Türkiye'nin ise 8. sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin rinoplastide (burun estetiği) 43 bin 140 işlemle dünya altıncısı ve Avrupa birincisi olduğunu dile getiren Yücel, ayrıca birçok ülkeden kişinin saç transferi için Türkiye'yi tercih etmesinin dünya raporunda da ortaya çıktığını, Türkiye'nin 11 bin 328 işlemle dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

"Plastik cerrahi eğitimlerine daha fazla kaynak ayrılmalı"

Toplantıda konuşan TPRECD Bilimsel işler Sorumlusu Prof. Dr. Selahattin Özmen de merdiven altı işlemlerde yükseliş ve hatalı uygulamalardaki artışın yurt dışı basınında Türkiye için olumsuz propaganda yapılmasına zemin hazırladığını söyledi.

Binlerce insanın çalıştığı büyük bir ekonomi olan güzellik sektörünün, işlem yaptırmaktan çekinenler yüzünden yara aldığını ifade eden Özmen, "Bu ekonominin korunması ve geliştirilmesi için ruhsatsız, izinsiz ve uzmanlık alanı olmaksızın bu alanda çalışanları engelleyecek düzenlemelere ihtiyaç var." diye konuştu.

TPRECD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Yazar da yetkili mecralardan plastik cerrahların çalışma alanlarının korunması, plastik cerrahi eğitimlerine daha fazla kaynak ayrılması ve koşulların iyileştirilmesi gibi taleplerinin bulunduğunu kaydetti.

Branş ihlalleri ve merdiven altı uygulamaların önüne geçmek için yasal yaptırımların artırılmasını beklediklerini ifade eden Yazar, "Bu alana yapılacak yatırımlar, sağlık turizminde dünya markası konumumuzu sağlamlaştıracak ve pozisyonumuzu güçlendirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda Türkiye'nin plastik-estetik cerrahi uygulamalardaki başarısı, dünyada en çok talep gören işlemlerin bilgileri de paylaşıldı.