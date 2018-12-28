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Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca ve eşi hastanede evlilik yıl dönümünü kutladı
Klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca ile eşi Ayten Yavaşca, hastanede evlilik yıl dönümünü kutladı
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca ve eşi hastanede evlilik yıl dönümünü kutladı
28 Aralık 2018 - Star
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Büyük üstadın eşi Ayten Yavaşca, “Kendi aramızda pasta kestik” dedi. Ayten Yavaşca, evlilikleri süresince eşinin kendisini hiçbir zaman kırmadığına vurgu yaparak, şunları aktardı: “Ayrı gayrı olmadan sevgi ve saygı üzerine bir birliktelikle bugüne kadar geldik. Yani sevenleri çok merak etmesin. Yaşlılığa bağlı, dinlenmeye ihtiyacı olduğu için hastanede. Çok önemli bir şeyimiz yok.”

Doktorlar 'Sağlık İçin Çal'dı 

 

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alaeddin yavasca

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People
6
1) DRDR (DR)
28.12.2018 09:45:08
tebrikler süpersiniz
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