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Prof. Dr. Alataş: 'Türkiye'de 7-8 çocuktan biri astım hastası'
Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Alataş, "Ülkemizde yaklaşık her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan biri astım hastasıdır." dedi
Prof. Dr. Alataş: 'Türkiye'de 7-8 çocuktan biri astım hastası'
06 Mayıs 2019 - AA
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Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş, dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta bulunduğunun tahmin edildiğini belirterek, Türkiye'de ise yaklaşık her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan birinin astım hastası olduğunu bildirdi.

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Alataş, Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliği ile Dünya Astım Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye'de 2019 yılında da toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantıları yapıldığını, "Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz" teması ile bu yıl 7 Mayıs'ta ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta olduğunun tahmin edildiğini aktaran Alataş, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ise yaklaşık her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan biri astım hastasıdır. Astımın görülme sıklığı yıllar içinde giderek artmaktadır. Astım tedavisinin amacı, hastalığın kontrol altına alınması ve sağlanan bu durumun idame ettirilmesidir. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisiyle astımlılar iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az yan etki ile direkt hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar. Özel cihazlarla verilirler. Tedaviye başlanırken bu özel cihazların kullanım şekli mutlaka hastalara gösterilmelidir."

Alataş, astımlı hastaların, çevresel olarak yakınmalarını artıran faktörlere dikkat etmek koşulu ile günlük yaşamda diledikleri birçok şeyi yapabileceğini belirterek, "Astımlı hastaların günlük işlerini yapabilmesi seyahat gidebilmesi, hobileri ile uğraşması, kısaca yaşamın içinde yer almaları hekimlerin en arzu ettiği noktadır. Astım spor yapılmasına engel değildir. Astımlı hastalar doktorlarıyla paylaşarak ve çevresel tetikleyicilere dikkat ederek yürüyüş, hafif koşu, yüzme hatta performans sporlarını yapabilirler." ifadelerini kullandı.

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