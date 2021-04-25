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Prof. Dr. Alpay Azap Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Azap, istifa gerekçesini de şöyle açıkladı: "Süreç yıpratıcı hal aldı. Faydalı olmadığımı düşündüm..."
Prof. Dr. Alpay Azap Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti
25 Nisan 2021 17:17 -
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Koronavirüs salgının ilk dönemlerinde ekranlarda en sık boy gösteren Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, bu görevden istifa etti. Uzun süredir medyaya çıkmayan ve açıklama yapmayan Azap'ın, uzun süredir Bilim Kurulu toplantılarına katılmadığı ve yazıma gruplarından da çıktığı belirtilidi. Sonunda Prof. Dr. Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti. 

Faydalı olamadığımı düşündüm

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, istifa iddialarını doğrularken, gerekçesini de şöyle açıkladı: "Faydalı olmadığımı düşündüm. Yükselen ikinci dalga, hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu. Enerjimi hastalara, bilimsel araştırmalara ve derneğe ayırmaya karar verdim” dedi. Prof. Azap şöyle devam etti: 

Ekim ayından beri toplantılara katılmıyorum

“Faydalı olamadığımı düşündüğüm ekim ayından beri toplantılara katıl(a)mıyorum. Zaten yükselen ikinci dalga hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu. Sonrasında da sınırlı enerjimi hastalara, bilimsel araştırmalara ve derneğe ayırmaya karar verdim. Basından da uzak durup işimi yapmaya çalıştım."

Ayrılmam yeni değil aslında...

"Beni arayan, yayına davet eden basın mensuplarının çoğuna da durumu anlattım. Bir haber değeri görmedikleri için olsa gerek, duyurmadılar. Dün yine bir davet için arayan Yavuz Oğhan’a durumu anlatınca, o haber değeri gördü bunda. Sonuç olarak ayrılmam yeni değil aslında.” 

Başkanı olan Dernek çok sert bir bildiri yayınlamıştı

Prof. Dr. Alpay Azap, aynı zamanda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) başkanı. Azap’ın başkanlığını yürüttüğü Klimik, 12 Nisan’da “Bilimsel öneriler yeterince dikkate alınmadı.” başlıklı bir bildiri yayınlamıştı.  Azap’ın Klimik’teki yakın çalışma arkadaşlarından biri de Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz. O da bilim kurulu üyesi. Yavuz, 13 Nisan’da, 2020 yılının mayıs ayı sonundaki ‘açılma’ kararını eleştirdi ve ekledi: “Yazın vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi.” demişti. 

Anahtar Kelimeler:

prof dr alpay azap bilim kurulu

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