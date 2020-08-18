Prof. Dr. Alpay Azap: Yoğun bakımlardaki doluluk oranımız hafta hafta artıyor, endişeliyiz

Virüsün tekrardan kontrolsüz bir şekilde yayılmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Azap, Habertürk TV’deki Gün Başlıyor programında önemli açıklamalarda bulundu. Azap, Ankara için şunları söyledi:

"3 – 4 haftadır oldukça yoğunuz. Olgu sayılarında çok hızlı olmamakla beraber bize başvuran kişi sayısında olsun, testte pozitif vaka yakalamada olsun günbegün artış var… Şu an için idare edebiliyoruz. Yoğun bakımdaki yataklarımız tamamen dolu değil. Onlarda da doluluk oranımız hafta hafta artıyor. Henüz yerimiz var ama açıkçası bu artış bizi endişelendiriyor."

İkinci pik açıklaması

'İkinci pik' ve 'ikinci dalga' tartışmaları için ise Azap şöyle konuştu:

"Dalga meselesini tartışırken elimizde net bilimsel bir kriterimiz yok. Hangi sayının altına düştüğünde dalga bitti hangi sayının üstüne çıkıldığında ikinci dalga başladı bunu söyleyebileceğimiz bir kriterimiz yok aslında. Genel kabul gören kriter virüs toplumda kontrolsüz bir şekilde yayılıyorsa bunu bir dalga olarak kabul etmelisiniz. Ben birinci dalgayı aslında kontrol altına aldığımızı düşünüyorum. Olgu sayıları binin altına çok düşmese de virüsün kontrolsüz şekilde yayıldığı dönemi bitirmiştik. Şimdi ama kontrolsüz bir şekilde yayılmaya başladığını görüyoruz. Fark etmiyor birinci dalganın ikinci piki de diyebilirsiniz 2. dalga da diyebilirsiniz ama ortada bir gerçek var olgu sayıları artıyor."

"Bizde erken yaşlarda kronik rahatsızlıkların ortaya çıkma olasılığı fazla"

Hastalar bazında Ankara’nın artışın en yüksek kentlerde biri olduğu hatırlatılarak hangi yaş grubunun hastanelere daha çok başvurduğu sorusuna Azap şöyle yanıt verdi: