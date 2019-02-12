SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Alper Güzeltaş: 'Her 100 çocuktan 1'i kalp hastalığıyla dünyaya geliyor'
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güzeltaş, "Neredeyse her 100 çocuktan 1'i kalp hastalığıyla dünyaya gelmektedir." dedi
Prof. Dr. Alper Güzeltaş: 'Her 100 çocuktan 1'i kalp hastalığıyla dünyaya geliyor'
12 Şubat 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Alper Güzeltaş, "Neredeyse her 100 çocuktan 1'i kalp hastalığıyla dünyaya gelmektedir. Doğumsal kalp hastalığıyla doğan her 4 bebekten 1'ine, yaşama tutunabilmesi için mutlaka girişim gerekmektedir." dedi.

Prof. Dr. Güzeltaş, Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğumsal kalp hastalıklarının toplumda en çok korkulan hastalıkların başında geldiğini ifade etti.

Her yıl dünyada 1 milyon, Türkiye'de de 13-15 bin arasında bebeğin çeşitli kalp hastalıklarıyla doğduğunu dile getiren Güzeltaş, "Neredeyse her 100 çocuktan 1'i, kalp hastalığıyla dünyaya gelmektedir. Doğumsal kalp hastalığıyla doğan her 4 bebekten 1'ine yaşama tutunabilmesi için mutlaka girişim gerekmektedir." dedi.

Güzeltaş, içinde bulunulan haftanın kalp hastalıklarına dikkat çekilmesi nedeniyle önemli olduğunu dile getirerek, bu noktada öncelikle ailelerin bebekleri ile ilgili dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Doğumsal kalp hastalıklarının tanısının çoğu zaman fetal ekokardiyografi denilen anne karnında yapılan ultrasonografi görüntülemesiyle konulabileceğine işaret eden Güzeltaş, şunları kaydetti:

"Bu nedenle özellikle ailesinde doğumsal kalp hastalığı olan, daha önceki bebeklerinde kalp problemi olan gebeler, mutlaka fetal ekokardiyografi yaptırmalıdır. Anne karnında tanı almamış kalp hastası bebekler, doğumdan sonra bazı belirtilerle karşımıza çıkarlar. Morarma, emerken çabuk yorulma, beslenmede zorluk, kilo alamama, hızlı nefes alıp verme gibi belirtileri fark eden anne, bebeğini mutlaka bir çocuk uzmanına ya da çocuk kardiyoloji uzmanına götürmelidir.

Çocuk kalp doktorları olarak bizleri en çok üzen bazı hasta grupları vardır. Bazı kalp hastalıkları zamanında teşhis edilip tedavi edildiğinde normal bir yaşam kalitesiyle bir ömür geçirebilir. Ancak halkımız tarafından yanlış bilgilendirme sonucu bu hastalar, ihmal edilip ömür boyu bu hastalıkla yaşamak zorunda kalmakta ve operasyon şansını kaybetmektedir. Bu nedenle çocuk kalp doktorunun önerdiği tedavi mutlaka çocuğa uygulanmalıdır."

"Kalp hastası bebeklerde enfeksiyon hastalıklarına eğilim daha fazla"
Prof. Dr. Alper Güzeltaş, kalp hastası bir çocuğa sahip olan aileler için en önemli şeyin tedaviye gösterilecek uyum olduğuna dikkati çekerek, "Verilen ilaçları zamanında ve belirtildiği gibi kullanmak, kontrollere söylenildiği tarihlerde gelmek, doktorun önerdiği anjiyo ya da ameliyat tedavisini zamanında yaptırmak önemlidir." dedi.

Hastalar için bir diğer önemli konunun ise enfeksiyon hastalıkları olduğunu vurgulayan Güzeltaş, şu bilgileri verdi:

"Kalp hastası bebeklerde enfeksiyon hastalıklarına eğilim, normal bebeklere göre daha fazladır. Bu nedenle çocuğu doktorun da önerisiyle çok kalabalık ve enfeksiyon ortamlarından uzak tutmak gerekir. Normal bebeklere yapılan tüm koruyucu aşılar bebeğe yaptırılmalı, ayrıca kalp hastası bebekleri RSV enfeksiyonundan korumak için yapılan özel aşılar için de doktor ile temasta olunmalıdır. Ciddi kalp problemi olan bebekler beslenirken diğer bebeklere göre daha çabuk yorulurlar. Bu nedenle kalp hastası bebeğin beslenmesi sabır ister. Sık aralıklarla ancak miktar olarak daha az mama ya da anne sütünün verilmesi gerekir."

Güzeltaş, bir diğer dikkat çekilmesi gereken konunun da ritim bozuklukları olduğuna işaret ederek, özellikle ailede ritim bozukluğu tanısı almış bireylerin bulunması, 35 yaş altında ani, sebebi bilinmeyen ölüm vakalarının olması durumunda çocuğun uzman hekim tarafından değerlendirilmesinin önemine değindi.

Prof. Dr. Güzeltaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onları her türlü hastalıktan koruyup kollamak her anne-babanın en temel görevidir. Bizler hastanemizde çok güçlü ve büyük bir ekibe sahibiz. 2009'dan itibaren binlerce bebeğin her türlü kalp hastalığının teşhis ve tedavisinde ailelerin yanında olduk ve inşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kendimize hedef olarak koyduğumuz, gelişmiş ülkelerde kalp hastalığıyla doğmuş bir bebeğe sağlanan tüm imkanların bizim hastalarımıza da sağlama ilkesini başarmış olmanın da hastanemiz ve ekibimiz olarak mutluluğunu yaşıyoruz."

Anahtar Kelimeler:

cocuk kardiyolojisi alper guzeltas saglik bilimleri universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Namık Kemal Üniversitesi Dilek Toprak Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanı ilaç Fahrettin Koca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Kızılay Sağlık Bakanlığı KKK aşısı kızamık kabakulak Bilkent Şehir Hastanesi SAğlık Bakanı Fahrettin Kocabeyaz kod Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf Topalaile hekimliği Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Prof. Dr.  Serkan Topaloğlu tıbbi cihaz Koç Üniversitesi İhsan Solaroğluonkoloji kanser belirtisi Cancer Research Sağlık Bakanlığı Abdulvahit SözüerEnfeksiyon Hastalıkları aşı uygulaması aşı karşıtlığı Çağrı BükeKozyatağı Hastanesi Ankara Üniversitesi Erkan İbiş Tıpta Yapay Zekahalk sağlığı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe halk sağlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.