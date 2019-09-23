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Prof. Dr. Alper Sönmez: Obeziteyi çözerek diğer hastalıklardan kurtulmak mümkün
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Alper Sönmez, obezitenin çeşitli kanser türlerinin yanı sıra çok sayıda hastalığın sebebi olduğunu belirterek, "Obeziteyi çözdüğümüz zaman bu hastalıkların pek çoğundan hastalarımızı kurtarmamız mümkün." dedi.
Prof. Dr. Alper Sönmez: Obeziteyi çözerek diğer hastalıklardan kurtulmak mümkün
23 Eylül 2019 - AA
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Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Sönmez, "Beslenme Okuryazarlığını Öğrenelim, Obeziteyi Önleyelim Projesi" kapsamında düzenlenen konferansa katılmak için geldiği Bartın'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin dünyanın ve ülkenin giderek büyüyen en önemli sağlık sorunlarından olduğunu söyledi.

Obezitenin en yoğun ABD, İngiltere ve Körfez ülkelerinde görüldüğünü aktaran Sönmez, Türkiye'deki 57 milyon erişkin nüfusun yüzde 30'unun obezite hastası olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütünün 2018 verilerine değinen Sönmez, "Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin, Avrupa'da en yüksek obezite oranına sahip ülke olduğunu duyurdu. Bu durum, ülkemizin çok ciddi bir obezite sorunuyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Ülkemizdeki obezite oranı erkeklerde yüzde 29, kadınlarda ise yüzde 40'a ulaşmış durumda. Türkiye'de diyabet hastalarının yüzde 90'ı, aynı zamanda kilo fazlası olan insanlar. Ülkenin sağlık bütçesinin yüzde 25'i diyabete harcanıyor. Bir başka deyişle obezite olmasaydı, diyabet diye bir hastalığımız da olmazdı. Sağlık bütçemizin de dörtte biri başka yerlere harcanırdı." diye konuştu.

"Obezitede ailesel yönelmenin yanında çevre faktörleri de önemli"

Sönmez, obezitenin ortaya çıkmasındaki en önemli faktörlerin de sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Obezitede, ailesel yönelmenin yanında çevre faktörleri de önemli. Çocuklarımızı kendi ellerimizle bir yere bırakıyoruz ama onlara sağlıklı gıdayı vermediğimiz için sağlıksız ürünlere yöneliyorlar. Yine yerel yönetimlerin insanları yürümeye teşvik edecek yürüyüş ve bisiklet yolları yapması gibi önlemler alması lazım. Obezite pek çok kanserin yanı sıra alzaymır, şeker hastalığı, tansiyon, uyku apnesi, depresyon, infertilite, göz tansiyonu, karaciğer yağlanması, reflü, varis, kadınların baş belası topuk dikeni de dahil çok sayıda hastalığın sebebi. Obeziteyi çözdüğümüz zaman bu hastalıkların pek çoğundan hastalarımızı kurtarmamız mümkün. Günde en az yarım saatlik bir yürüyüşle kilonuzun yüzde 5-10'u kadar kilo verseniz bile çok ciddi sağlık sorunlarınızı, 60 kadar hastalığı bertaraf edebilirsiniz."

İlaç dışı ürünlerin medya ve ünlü kişiler üzerinden pazarlanmasını da eleştiren Sönmez, bu şekilde geniş halk kesimlerinin kandırıldığını savundu.

Sağlıklı beslenme, sağlıklı fiziksel aktivite için en doğru kaynağın Sağlık Bakanlığı, Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği ile Türkiye Obezite Araştırma Derneği internet sitelerinin olduğunu vurgulayan Sönmez, "Diyet ile ilgili söylenecek en güzel söz; diyet yapmamanızdır. Yaptığınız şey bir yaşam biçiminiz olmalı. Fazla kalori almamanız, sağlıklı beslenmeniz ve fiziksel aktiviteli bir yaşam, sürdürülebilir ve en sağlıklı yoldur." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

obezite gulhane egitim ve arastirma hastanesi alper sonmez

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