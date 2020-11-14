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Prof. Dr. Araz'dan diyabet hastalarına uyarı: Kilo alımı koronavirüsü ağır geçirme riskini artırıyor
KEDD Başkanı Prof. Dr. Araz, "Pandemi sürecinde kilo alımı, diyabet ve tansiyon hastalarında şeker ve tansiyonun yüksek gitmesine neden olabilmekte ve olası bir koronavirüs enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme riskini artırabilmekte." dedi.
Prof. Dr. Araz'dan diyabet hastalarına uyarı: Kilo alımı koronavirüsü ağır geçirme riskini artırıyor
14 Kasım 2020 15:13 -
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Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği (KEDD) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, pandemi sürecinde kilo alımının, özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında şeker ve tansiyonun yüksek gitmesine neden olabildiğini ve olası bir koronavirüs enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme riskini artırabildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Araz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kronik ve ilerleyici bir hastalık olan diyabetin dünyada ve Türkiye'de hızla arttığını vurguladı.

Uluslararası Diyabet Federasyonunun (IDF) 9'uncu Diyabet Atlası verilerini paylaşan Araz, buna göre, dünyada 20-79 yaş grubu arasındaki nüfusun 463 milyonluk kesiminin, yani her 11 kişiden birinin diyabetli olduğunu bildirdi.

Bu verilere bakıldığında, 2030'da, dünyada diyabet ile yaşayan kişi sayısının 580 milyona dayanmasının beklendiğini aktaran Araz, Türkiye'de her 100 kişiden 14'ünde diyabet görüldüğünü, toplamda yaklaşık 7,5 milyon diyabetli olduğunu, bu rakamın 2040'ta 12,5 milyona çıkacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Türkiye’de 150.000 kişiye 1 endokrinoloji uzmanı düşüyor

Türkiye’de, birçok il ve ilçede endokrinoloji uzmanı bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak, yaklaşık 10.000 diyabet hastasına 1 endokrinoloji uzmanı düşmektedir. Endokrinoloji uzman hekimlerinin tedavi ettikleri diğer hastalıklar göz önüne alındığında ise Türkiye’de 150.000 kişiye 1 endokrinoloji uzmanı düştüğü görülmektedir.

Ülkemizde 9 bin civarında İç Hastalıkları Uzman Hekimi sağlık kurumlarında diyabet tedavisi uygulamaktadır. Tıbbın tüm branşlarına temel teşkil eden bir disiplin olduğu için, sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri, iç hastalıkların uzmanlık alanına girmektedir. Bu anlamda, iç hastalıkları uzmanı hekimlerinin diyabetin erken tanı ve tedavisindeki rollerinin etkinliği çok büyük olup, iç hastalıkları uzmanlarının yeni diyabet tedavilerine ulaşmada yetkilerinin arttırılması uygun olacaktır. COVID pandemisi döneminde hastaların tedaviye ulaşmasının kolaylaşmasının önemi bir kez daha öne çıkmıştır.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) araştırmasına göre Amerika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin yaklaşık yüzde 40'ının diyabet hastası olduğunu aktaran Araz, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"65 yaşın altında hayatını kaybedenler arasında diyabet oranı yüzde 50'ye çıkıyor. Pandemiyle birlikte kilo alımı arttı. Diyabetli hastalar dikkat etmeli. Kovid-19 sürecinde hastalığı ağır geçirmede ve ölüm riskinde en belirgin artış, yaşlı ve kronik hastalığı olan hastalarda olup kalp damar hastalığı, diyabet ve hipertansiyon öncelikli olan kronik hastalıklardır. Pandemi sürecinde kilo alımı özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında şeker ve tansiyonun yüksek gitmesine neden olabilmekte ve olası bir koronavirüs enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme riskini artırabilmektedir. Kan şekeri veya tansiyon kontrolü kötü hastaların özellikle olası bir koronavirus enfeksiyonunu daha ağır geçirdiği bilinmektedir. Ayrıca yoğun bakımda yatan ağır Kovid-19 olgularının yüzde 80'ninin obez olduğu bildirilmiştir."

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prof dr mustafa araz diyabet

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