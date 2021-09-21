Prof. Dr. Arıca: Bir semptomu bile olan çocuk 48 saat evde dinlensin

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda viral enfeksiyonun giderek artmasını değerlendirdi. Arıca, “Okullar açıldı, bazı sınıflarda hasta sayıları yavaş yavaş artıyor ve bu da ailelere yansıyor. Bu aylar alerji ayı olduğundan dolayı çocuklarda hapşırma, burun akıntıları, burun kaşıntıları, hafif öksürük, geniz akıntıları oluyor. Bu alerji mi, viral enfeksiyon mu, korona mı onu ayırt etmek gerekiyor. Bir semptomu bile var ise çocuk en az 48 saat evde dinlensin, okula gitmesin. Bu süreçte korona mı, soğuk algınlığı mı, alerji mi olduğu belli olur. Böylece de yayılım önlenmiş olur.” dedi.

"Bulaş aileye yansır"

Arıca, “Çocuğun semptomlarında veya solunumda bir sorun olur ve ateşi 39’u bulursa 48 saat içinde mutlaka hastaneye götürüp ileri tetkikler ve PCR testini yaptırmalıdırlar. Aile, çocuğu okula göndererek, hemen hastalık geçer dememelidir. Hasta çocuğu okula gönderdiğiniz zaman, enfeksiyon var ise mutlaka sınıftaki birkaç kişiye bulaşacaktır. O bulaş aileye de yansıyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Grip aşısı önerisi

Bu dönemlerde gribal enfeksiyonlarda arttığına dikkati Çeken Arica, “Bu nedenlede 6 aylık ve üzerindeki her çocuk özellikle riskli çocuğa grip aşısını öneriliyor. Geçen sene çok gripal enfeksiyon olmadı. Çünkü maskeleri taktık, sokağa çıkma yasağı vardı ve okullar açık değildi. Bu nedenle gribi çok yaşamadık. Bu kış grip gibi viral enfeksiyonlarda da artış var. Bu nedenle grip aşısı değerlendirilmelidir." şeklinde konuştu. Arıca, sözlerini şöyle tamamladı: “Koronavirüs geçiren ya da korona aşısı olan bir kişi, grip aşısı yaptırmak istediğinde arada bir süre olmasına gerek yok. Bir saat, bir gün ya da bir hafta sonrada olabilir. Grip aşısı da, korona aşısı da canlı aşı değil. Grip aşısını istenilen saat ve zamanda vurulabilir. Çocukların, yetişkinlerin ve yaşlıların bu ay en uygun ama yılın başına kadar grip aşısı vurulmasını öneriyoruz.”