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Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu: 'Hava kirliliği sigaradan daha tehlikeli'
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Türkiye’de bütün illerde yapılan ölçümlerde çıkan hava kirliliği sonuçlarının Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği kirlilik düzeyleri üzerinde olduğunu belirtti. Hava kirliliğinin sigaradan daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yorgancıoğlu, hava kirliliğini düzeltmeden akciğer hastalıklarını düzeltemediklerini söyledi.
Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu: 'Hava kirliliği sigaradan daha tehlikeli'
18 Aralık 2018 - DHA
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, hava kirliliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’de ve Dünya’da hava kirliliğinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Yorgancıoğlu, "Akciğerlerimiz atmosfere açık organlarımız. Burnumuz ve ağzımız açık. O yüzden atmosferden gelen her tür şeye açığız. Bu nedenle etrafımızın temiz olması lazım. İç ortam ve dış ortamın temiz havasını solumamız lazım. Ama ne yazık ki hem Türkiye’de hem de dünyada iç ortam ve dış ortam hava kirliliği çok arttı. İklim değişikliği hava kirliliğine katkıda bulunuyor. Havaların global olarak ısınmasını etkiliyor. İç ortamda özellikle sigaraya değinmek istiyorum. İç ortam hava kirliliğinin en önemli nedeni sigaradır. Sigaranın dışında kırsal alanlarda halkımız hayvan atıklarını yakarak ısınır, ya da yemeklerini bacasız iç ortamlarda yaparlar. Bunların akciğere etkileri çok fazla olmaktadır. İç ortamlarda bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu. 

"Bazı hava kirleticilerinin kanser yapıcı etkisi var" 
Hava kirliğinin düzeltmeden akciğer hastalıklarının düzeltilmeyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yorgancıoğlu, şöyle devam etti: 
"Dış ortamda ise hava kirliliği giderek arttı. Manisa’da hemen hemen her gün hava kirliliğini yaşıyoruz. Manisa, Türkiye’nin en kirli olan illerden biri. Türkiye’de, Türk Toraks Derneği tarafından hava kirliliği ölçümleri yapıldı. Bizim bütün illerimizin hemen hemen hepsinde Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin müsaade ettiği hava kirlilik düzeyleri üzerinde. Bu hava kirliliği akciğerlerimizi çok etkiliyor. Hava kirliliği akciğerlerimizi sigara içmişçesine, sigaradan daha fazla etkiliyor. Akciğerlerimizi etkiliyor. Bronşit, KOAH’a neden oluyor. Astım hastalarını tetikliyor. Hatta bazı hava kirleticilerinin kanser yapıcı etkisi de var. Akciğer hastalıklarına bu kış aylarında çok fazla zemin hazırlıyor. Ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Hava kirliliğini düzeltmeden akciğer hastalıklarını düzeltemiyoruz." 

Anahtar Kelimeler:

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People
2
1) Gandalf (Mekan Sahibi)
18.12.2018 16:25:34
Nihayet Akıl ve Mantık hakim olmaya , Gittikçe artan Savron'un (Sigara) etkisinin de Hava Kirliliği yanında , aslında Fasaryadan olduğu anlaşılmaya başlandı..

tebrikler hocam...
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