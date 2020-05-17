Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu: Kovidle ilgili bilimsel çalışmaların önü açılmalıdır

Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan 2020’de bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için Etik Kurul başvurusundan önce KOVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu’na bildirim yapılması yönünde bir karar aldı. Bu kararı eleştiren Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül’e bir destek de Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu’ndan geldi.

Türk Toraks Derneği önceki başkanlarından; Dünya Sağlık Örgütü Küresel Solunum Birliği (GARD) Başkanı, GINA (Küresel ASTIM Birliği) ve ERS (Avrupa Solunum Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yorgancıoğlu, şu açıklamaları yaptı:

COVID-19 konusunda yapılacak araştırmalar için etik kurul onayından önce Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu’na başvuru gerekmektedir. Daha önce Etik Kurul onayı olan çalışmalarda da bu koşul öne sürülmektedir. Böylece var olan Etik Kurulların da işlevi ortadan kalkmaktadır. Bilimde etik kurulların üzerinde bir yapı olamaz. Araştırmalar ‘izin’ altında yayınlanırsa üzerlerine hak etmedikleri bir siyaset gölgesi düşeceği kaygısını taşıyorum. COVID-19 ile ilgili araştırmalar için önerilen bu önden izin alma mekanizması tüm dünyanın seriler halinde çalışmalarını okuduğumuz bu günlerde araştırmalara kısıtlama getirmekte ve ülkenin ulusal verilerinin aktarımında ciddi kaygı yaratmaktadır. Küresel bilgi akışının bu denli hızlı olduğu günümüzde bilimsel arenada varlığımızı duyurmak için araştırmalarımıza kısıtlama değil kolaylaştırma getirilmelidir. Bilime her şeyden çok güvenmemiz gereken günlerdeyiz.”

“Bizler bu ülkede eğitim alan, bu ülkede bilim yaparak dünyada ve Avrupa’da uluslararası görevlere seçilen ve ülkemizi temsil etme gururunu yaşayan bilim insanlarıyız” diyen de Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, “Şimdi bu durumu dünyaya açıklamakta güçlük çekiyorum ve utanıyorum. Bilimsel çalışmaların önü acilen açılmalıdır. Eğer bunu yapamazsak oldukça iyi götürdüğümüz bu salgın süreci bilimsel bir utanç ile son bulur.” dedi.