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Prof. Dr. Ateş Karateke: Son yirmi yılda anne ölümleri açısından iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, "Türkiye'de son 20 yıla bakıldığı zaman anne ölümleri açısından oldukça iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz." dedi.
Prof. Dr. Ateş Karateke: Son yirmi yılda anne ölümleri açısından iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz
23 Eylül 2019 - AA
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TJOD Ordu-Giresun Şubesi tarafından Ordu'daki bir otelde "Yaşasın Anneler, Anneler Yaşasın ve Planlı Gebelik" konulu panel düzenledi. 

Panele ilişkin gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Karateke, Türkiye'de yaklaşık 6 bin kadın doğum uzmanı bulunduğunu belirtti. 

Kadın doğum uzmanlarının gebeliğe bağlı anne ölümlerini azaltmak için ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Karateke, "Türkiye'de son 20 yıla bakıldığı zaman anne ölümleri açısından oldukça iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz." dedi.

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Karateke, oldukça verimli geçen toplantıyla, hekimleri bilgilendirerek anne ölüm oranlarını olabildiğince azaltmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Özellikle Ordu açısından bakıldığında anne ölüm oranı azlığının yüz güldürücü olduğunu anlatan Karateke, bu noktada emeği geçenlere teşekkür etti.

Karateke, anne ölümlerinin azaltılması noktasında hekimlerin dayanışmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önlenebilir anne ölümleri var, önleyemediklerimiz var. Allah'tan gelip, hiçbir şey yapamadığımız ölümler var. Önlenebilir, kanamadan, gebelik zehirlenmesinden anne ölümlerini Türkiye'de hep beraber ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Derneğin Ordu-Giresun Başkanı Doç. Dr. Melahat Atasever ise kentte ikincisi düzenlenen toplantının hekimlere çok faydası olduğunu belirtti.

Ellerinden geldiği kadar doktorlara eğitim vermeye çalıştıklarına işaret eden Atasever, "Bu toplantıları düzenlemeye devam edeceğiz. Bunlardan hem hastalarımız hem de doktorlarımız faydalansın istiyoruz." diye konuştu.

 "Önde gelen nedenlerinden biri doğum sonrası kanama"

Perinatoloji uzmanı Doç. Dr. Hakan Timur da toplantıda 50'ye yakın kadın doğum uzmanına özellikle doğum sonrası kanamalar hakkında eğitim verdiklerini söyledi.

Türkiye'de anne ölümlerinin en önde gelen nedenlerinden birinin doğum sonrası kanamalar olduğuna dikkati çeken Timur, "Biz kadın doğum hekimleri, ebelerimiz, hemşirelerimiz, yardımcı sağlık personelimizle bunun önüne geçersek, anne ve bebek ölümlerini azaltırsak, ülkemiz daha gelişmiş bir düzeye gelecektir." dedi.

Timur, bu kapsamda derneğin "Yaşasın Anneler, Anneler Yaşasın ve Planlı Gebelik" programı çerçevesinde farklı illerde eğitim programları düzenlediğini, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
 

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turk jinekoloji ve obstetrik dernegi ates karateke

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