Prof. Dr. Aydan Biri: Evlat edinen anneler de emzirebilir

ANKARA - Koru Hastanesi ile Doğasında Doğum Derneği tarafından, 'Dünya Emzirme Haftası' etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi. Emzirme oranlarının artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak adına düzenlenen panelde, anne ve anne adayları arasında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada bebeklerin emzirilmesi, beslenmesi ve bakımına ilişkin sorular soruldu. Dereceye girenlere hastane tarafından chek-up hediye edildi.

'EMZİRME FARKINDALIĞINI ARTIRMAK GEREKİYOR'

Prof. Dr. Aydan Biri, emzirmenin anne bebek sağlığı ve ülke refahı ile ilgili olumlu sonuçların yadsınamaz bir gerçek olduğunu, bu sonuçların farkındalığı artırarak annelerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Anne sütünün sadece bir besin olmadığını aynı zamanda bebeği hastalıklardan da koruduğunu belirten Prof. Dr. Biri, hiçbir mama ya da ek gıdanın anne sütü ile mukayese edilemeyeceğine dikkati çekti. Türkiye'de emzirme oranlarının bir türlü artırılamadığına dikkati çeken Biri, şöyle konuştu:

"Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, üniversite ve özel sektördeki hastanelerin çoğunluğu bebek dostu hastanesi olmasına rağmen, hala emzirme oranları ilk 6 ayda yüzde 9 civarında kalıyor. Ülkemizde emzirme oranlarının tüm çabalara rağmen artırılamadığı görülüyor. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2020-2030 yılları arasındaki hedeflerinde ilk 6 ay emzirme oranının yüzde 50 ve üzerine çıkarmak olduğunu göz önünde bulundurursak, ülkemizde hedefe ulaşmak için, emzirme farkındalığını artırmak gerekiyor."

'ÇOCUK DOYMADI AÇ' MUHABBETİ MAMAYI TETKİLİYOR'

Prof. Dr. Aydan Biri, emzirme oranının düşmesi konusunda, doğum yönteminin önemli bir etken olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu konuda sezaryen çok suçlanıyor. Sezaryenla doğumda anne bebek buluşması biraz uzuyor. Gerçekten ilk anda anne ile bebeğin buluşması emzirmeyi tetikleyen en önemli faktör. Doğum anında hemen ten tene temas olmasına özen gösteriyoruz. Kadının süt salgısı devreye giriyor hemen burada. En önemli neden doğum şekli. Bebeğin doymasıyla ilgili kaygılı süreç var. Annenin birkaç gün yoğun sütü olmaz ama bebek için o süt az ve doyurucudur. 'Çocuk doymadı aç' muhabbeti çok fazla mamayı tetikliyor. Bu süreçte sabretmek yerine o gelen azıcık sütün bile bebeği beslediğinin farkında olmak çok önemli. Çok fazla acele ediliyor mamaya geçerken. 6 ay sadece anne sütü diyoruz. Hiçbir şeyle, mamayla, diğer besinle kıyaslanamaz. Anne sütü çocuğu hastalıklardan koruyor. Sadece emzirme kadını gelecekteki diyabetten koruyor, meme kanserinden koruyor. Evlat edinen anneler de emzirebilir. Burada da sütü başlatmayla ilgili metotlar var."