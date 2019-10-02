Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ayşegül Atmaca: Obezite tedavisindeki kilit yol sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliği kazanılması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, "Obezite tedavisindeki kilit yol, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliğinin kazanılmasıdır. Tedavinin her aşamasında hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog ve ailenin iş birliği içinde olması gerekmektedir." dedi.
Prof. Dr. Ayşegül Atmaca: Obezite tedavisindeki kilit yol sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliği kazanılması
02 Ekim 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Atmaca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda "Hadi Samsun obeziteye karşı hep birlikte" sloganıyla düzenlenen konferansta, obezitenin dünyada yaygın ve yetişkinlerin yanı sıra çocukları da etkileyen kronik bir hastalık olduğunu söyledi.

Obezitenin, sağlığı bozabilecek aşırı yağ birikimi olarak tanımlandığını belirten Atmaca, en kolay tanının ise vücut kitle endeksine bakılarak konulabileceğini anlattı.

Obezitenin tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı gibi pek çok kronik hastalığa neden olduğunu vurgulayan Atmaca, "Obezite bireylerde; kanser gelişimi, safra taşları, kısırlık, astım ve solunum yolu hastalıklarına, uyku apnesine daha sık rastlanır. Ayrıca kas iskelet sistemine ait pek çok mekanik yakınma ve depresyon, duygu durum bozuklukları gibi ruhsal hastalıklar da sık görülür." diye konuştu.

Prof. Dr. Atmaca, sağlıklı şekilde kilo vermenin birçok hastalık riskini azaltacağına işaret ederek, bir kilo vermenin kan basıncını düşürdüğünü, 5 kilo vermenin diyabet riskini yüzde 55, kireçlenme riskini yüzde 50, 11 kilo vermenin ise obstrüktif uyku apnesi riskini yüzde 76 gerilettiğini dile getirdi.

Obezitenin bireylerde sosyal ve psikolojik sorunlara da yol açtığının altını çizen Atmaca, şunları kaydetti:

"Toplum içinde kendini rahat hissetmeyen, dışlanan veya hor görülen obeziteli bireyleri yaşamla barıştırmak, tedavi sürecine girmeleri konusunda motive etmek için hepimize görev düşüyor. Obezite, multidisipliner yaklaşım gerektiriyor. Obezite tedavisindeki kilit yol, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliğinin kazanılmasıdır. Tedavinin her aşamasında hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog ve ailenin iş birliği içinde olması gerekmektedir. Obezite, sadece kozmetik bir sorun değil, karmaşık ve çok faktörlü bir hastalıktır. Obezite tedavisinde sırasıyla egzersiz, diyet, davranışsal tedavi, ilaç ve cerrahi yöntem gelir."
 

Anahtar Kelimeler:

obezite diyabet metabolizma hastaliklari endokrinoloji aysegul atmaca

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sizofreni alper evrensel sağlık raporu aile hekimi Lüleburgaz Devlet Hastanesi acil servis İlke Tomruk doktor Bahri Bulut hekim obezite diyabet metabolizma hastalıkları endokrinoloji ayşegül atmaca öğrenci bursu Bir öğrenci de sen okut Hakan Tuna İstanbul Üniversitesi ÇAPA diş hekimliği fakültesi aile hekimi Rapor ve Aile Hekimliği Grubu tuna şengöz diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan ÇAPA istanbul üniversitesi fetö DOKTOR AHEF aile hekimi DUS diş hekimliği YDUS Sağlık Bakanlığı yan dal uzmanı YDUS yan dal uzmanlık ÖSYM idrar yolu enfeksiyonu Bennur Esen Atay fetüs bebek gebe Ordu Üniversitesi Ali Akdoğan Ordu İl Sağlık Mustafa Kasapoğlu FETÖ uzman doktor Kuleli Askeri Lisesi elektronik sigara Sağlık Bakanı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
02/10-05/10 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu ENDOKRİNO... ANKA
04/10-05/10 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu FİZİKSEL... KÜTA
03/10-06/10 1. Karadeniz Pediatri Günleri PEDİATRİ TRAB
02/10-06/10 10. Solunum Zirvesi DİĞER AMAS
03/10-06/10 2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi KADIN... KONY
03/10-06/10 35. Türk Kardiyoloji Kongresi KARDİYOLOJİ ANTA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.