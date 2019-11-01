Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ayşegül Atmaca: Obeziteyle mücadele beyinde başlıyor
Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, obezite ile mücadelenin önce beyinde başladığını belirterek "Obeziteyle mücadelede beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Bunun önce kafada değiştirilmesi gerekir. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştireceğimizi kendimize kabul ettirerek başlamamız gerekiyor." dedi.
Prof. Dr. Ayşegül Atmaca: Obeziteyle mücadele beyinde başlıyor
01 Kasım 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkan Yardımcısı Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu, artık çocukları da tehdit ettiğini söyledi. Obeziteyle mücadele için çeşitli diyet listelerinin uygulandığına işaret eden Atmaca, düşük kalorili diyet programlarıyla belli bir süre kilo verildiğini ancak diyet sonrası eski beslenme alışkanlıklarına dönüldüğü için verilen kiloların tekrar hızlıca geri alındığını aktardı.

Prof. Dr. Atmaca, obeziteyle mücadelede ilk adımın beyinde başladığına vurgu yaparak "Çünkü yaşam tarzı değişikliği, tıbbi beslenme tedavileri, diyetler veya egzersiz sürekliliği zor olan tedavi şekilleri. Kişinin bunu bir yaşam alışkanlığı haline getirmesi gereken tedavi şekilleri. Obeziteyle mücadelede beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Bunun önce kafada değiştirilmesi gerekir. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştireceğimizi kendimize kabul ettirerek başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

 "Haftada en az 150 dakika egzersiz önemli"

Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi kadar obeziteyle mücadelede hareketin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Atmaca, "Haftada en az 150 dakika egzersiz önemli. Bu egzersiz dışında kişiler günlük hayatında da hep aktif olmalı. Mesela asansör yerine merdiven kullanmak. Kısa mesafeleri arabayla gitmek yerine yürümek. Her yere arabayla gider olduk. Kısa mesafeleri yürüyebiliriz. Çocukların hareketli oyunlara teşvik edilmesi." dedi.

Atmaca, hızlı kilo vermenin sağlıklı olmadığını söyledi.

"Kiloluyuz ama hızlıca kilo vermek istiyoruz. Bu değil. Belli bir hızda kilo verelim ve bunun idamesini sağlayalım. Önemli olan bu." diyen Atmaca, kilo verirken uzun süre aç kalınmaması uyarısında bulundu.

Aç kalındığında çeşitli hormonların harekete geçerek açlık hissi uyandırdığını anlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Benim önerim uzun süre aç kalmayıp daha sık aralarla daha az az beslenmek. Yiyeceğimiz gıdaları da karbonhidratlardan, şekerden çok daha tok tutucu protein türü ya da kompleks karbonhidrat dediğimiz emilimi daha kestirebilir karbonhidratları tercih etmemiz lazım. Dengeli, daha az miktarlarda, daha sık, tok tutacak besinleri tüketmek daha uygun."

Anahtar Kelimeler:

ondokuz mayis universitesi obezite

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Harvard Tıp Fakültesi kanser tarama testi trafik kazası gırtlak kanseri Arzu Tatlıpınar Yeditepe Üniversitesi Sağlık-Sen sağlık bakanlığı organ nakli beyin ölümü Alaattin yıldız milli ilaç yerli ilaç Vedat Fırat veteriner İsmail Sarıcan Türkiye Genom Projesi TÜSEB Ondokuz Mayıs Üniversitesi obezite YDUS ÖSYM gen tedavisi hemofili Ege Üniversitesi Kaan Kavaklı aydınlatılmış onam Atilla Arıncı Zorunlu Genel Sağlık Sigortası diş hekimi ydus yan dal uzmanlık sağlık bakanlığı ösym KPSS ÖSYM sağlık personeli Türk Tıp Dünyası Kurultayı recep tayyip erdoğan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sühan ayhan dijital hastane Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.